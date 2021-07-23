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Официально: Эрик Рамирес - игрок Динамо

Премьер-лига
(4 голосов)

Динамо подписало форварда

Официально: Эрик Рамирес - игрок Динамо

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

22-летний нападающий словацкого "ДАК 1904" Эрик Рамирес успешно прошел медосмотр в Киеве и стал игроком "Динамо".

Контракт с венесуэльским бомбардиром рассчитан на пять лет.

В прошлом сезоне чемпионата Словакии Рамирес забил 17 голов и сделал 8 голевых передач в 35-ти матчах. Также в активе Рамиреса один матч за национальную сборную Венесуэлы.

Венесуэльский форвард стал третьим новичком "Динамо" этим летом. Ранее контракты с нашим клубом заключили Денис Антюх и Илья Шкурин (на правах аренды).

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В статье: Динамо (Киев) Эрик Рамирес
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (5)
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vituynia (Черкассы)
23.07.2021 в 22:43
Ну наконец то в Динамо появился нападающий. Хочется верить, что не станет вторым Солем. Плюс Шкурин, который подменит травмированного борца. Теперь главное,что бы Купача отправили назад в Полтаву и в линии атаки более-менее нормально. Хотя выводы по обеим, сделаем уже по официальным играм.
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+3
0
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IM-RM-DK (Miami)
23.07.2021 в 22:41
Добро пожаловать в лучший клуб Украины!!!
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+5
-1
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Я так думаю... (КиЇв)
23.07.2021 в 22:39
Bienvenido al equipo! Ласкаво просимо в команду!
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+5
-1
янковский ян (Запорожье)
23.07.2021 в 22:29
Судя по статистике неплохой. А так посмотрим в игре....
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+3
0
xapyga (Запорожье)
23.07.2021 в 22:42
ноунейм, за такую сумму сейчас обычно одни днари, но ожидаем что выстрелит
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0
-1


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