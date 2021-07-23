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Официально: Эрик Рамирес - игрок Динамо
Динамо подписало форварда
fcdynamo.kiev.ua
22-летний нападающий словацкого "ДАК 1904" Эрик Рамирес успешно прошел медосмотр в Киеве и стал игроком "
Контракт с венесуэльским бомбардиром рассчитан на пять лет.
В прошлом сезоне чемпионата Словакии Рамирес забил 17 голов и сделал 8 голевых передач в 35-ти матчах. Также в активе Рамиреса один матч за национальную сборную Венесуэлы.
Венесуэльский форвард стал третьим новичком "Динамо" этим летом. Ранее контракты с нашим клубом заключили Денис Антюх и Илья Шкурин (на правах аренды).
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