Официально: Эрик Рамирес - игрок Динамо

22-летний нападающий словацкого "ДАК 1904" Эрик Рамирес успешно прошел медосмотр в Киеве и стал игроком " Динамо ".

Контракт с венесуэльским бомбардиром рассчитан на пять лет.

В прошлом сезоне чемпионата Словакии Рамирес забил 17 голов и сделал 8 голевых передач в 35-ти матчах. Также в активе Рамиреса один матч за национальную сборную Венесуэлы.

Венесуэльский форвард стал третьим новичком "Динамо" этим летом. Ранее контракты с нашим клубом заключили Денис Антюх и Илья Шкурин (на правах аренды).