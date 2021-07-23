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Остап Маркевич: Шахтер и Мариуполь — это два здоровых организма
Наставник азовцев рассказал о взаимоотношениях с Шахтером
Главный тренер "
— Какие турнирные задачи "Мариуполя"?
— Об этом еще рано говорить. Дайте сыграть 5-6 туров, а потом уже поговорим о задачах.
— У Вас 10 арендованных игроков "Шахтера". Это основные игроки, которые не смогут сыграть против "горняков". Возможно в этом сезоне уже были переговоры с "Шахтером", с Де Дзерби о том, чтобы эти футболисты сыграли таки против "горняков"?
— Я бы хотел, чтобы "Шахтер" сделал такой шаг. Это было бы на пользу всем.
— Будут ли еще новички у Вас?
— Да. Мы рассчитываем усилить центр обороны, центр поля. Мы рассчитываем на пополнение. Работать с молодыми перспективными ребятами для нас очень интересно.
— Как проходит селекция "Мариуполя"? Можете ли вы отказаться от игроков, которых Вам предлагает "Шахтер"? Если этот игрок не подходит под Ваш стиль?
— Да, мы можем отказаться. "Шахтер" и "Мариуполь" — это два здоровых организма. С людьми, которые работают в "Шахтере" очень легко общаться, так как они являются профессионалами. Футболистов, на которых мы не рассчитываем, нам никто не отдает. Тех, которые нам подходят по своим футбольным, человеческим и бойцовским качествам, мы берем.
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