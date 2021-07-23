  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Остап Маркевич: Шахтер и Мариуполь — это два здоровых организма
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Остап Маркевич: Шахтер и Мариуполь — это два здоровых организма

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Наставник азовцев рассказал о взаимоотношениях с Шахтером

Остап Маркевич: Шахтер и Мариуполь — это два здоровых организма

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич рассказал о взаимоотношениях азовского клуба с "Шахтером".

— Какие турнирные задачи "Мариуполя"?

— Об этом еще рано говорить. Дайте сыграть 5-6 туров, а потом уже поговорим о задачах.

— У Вас 10 арендованных игроков "Шахтера". Это основные игроки, которые не смогут сыграть против "горняков". Возможно в этом сезоне уже были переговоры с "Шахтером", с Де Дзерби о том, чтобы эти футболисты сыграли таки против "горняков"?

— Я бы хотел, чтобы "Шахтер" сделал такой шаг. Это было бы на пользу всем.

— Будут ли еще новички у Вас?

— Да. Мы рассчитываем усилить центр обороны, центр поля. Мы рассчитываем на пополнение. Работать с молодыми перспективными ребятами для нас очень интересно.

— Как проходит селекция "Мариуполя"? Можете ли вы отказаться от игроков, которых Вам предлагает "Шахтер"? Если этот игрок не подходит под Ваш стиль?

— Да, мы можем отказаться. "Шахтер" и "Мариуполь" — это два здоровых организма. С людьми, которые работают в "Шахтере" очень легко общаться, так как они являются профессионалами. Футболистов, на которых мы не рассчитываем, нам никто не отдает. Тех, которые нам подходят по своим футбольным, человеческим и бойцовским качествам, мы берем.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь ФК Львов Остап Маркевич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Мариуполь

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Fishing 555 (Rivne)
24.07.2021 в 01:10
Я би сказав дві дохлятини. одна бразильська друга хто зна чья
Ответить
0
0
avatar
donkrot (Донецк)
24.07.2021 в 00:52
Да. Мы рассчитываем усилить центр обороны, центр поля.Витао, Бондарь, Малышев, Мампаси?
Ответить
0
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
24.07.2021 в 00:11
Хто ж спорить... Лва синочка одного батька... Але , якщо попалить офіційно УЕФА, що один бенефіціар володіє двома клубами - то шахтьору буде повний пєз*єц... На віки вічні.Амінь.
Ответить
0
0
avatar
donkrot (Донецк)
24.07.2021 в 00:52
Что там по Черноморцу?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...