Остап Маркевич: Шахтер и Мариуполь — это два здоровых организма

Главный тренер " Мариуполя " Остап Маркевич рассказал о взаимоотношениях азовского клуба с "Шахтером".

— Какие турнирные задачи "Мариуполя"?

— Об этом еще рано говорить. Дайте сыграть 5-6 туров, а потом уже поговорим о задачах.

— У Вас 10 арендованных игроков "Шахтера". Это основные игроки, которые не смогут сыграть против "горняков". Возможно в этом сезоне уже были переговоры с "Шахтером", с Де Дзерби о том, чтобы эти футболисты сыграли таки против "горняков"?

— Я бы хотел, чтобы "Шахтер" сделал такой шаг. Это было бы на пользу всем.

— Будут ли еще новички у Вас?

— Да. Мы рассчитываем усилить центр обороны, центр поля. Мы рассчитываем на пополнение. Работать с молодыми перспективными ребятами для нас очень интересно.

— Как проходит селекция "Мариуполя"? Можете ли вы отказаться от игроков, которых Вам предлагает "Шахтер"? Если этот игрок не подходит под Ваш стиль?

— Да, мы можем отказаться. "Шахтер" и "Мариуполь" — это два здоровых организма. С людьми, которые работают в "Шахтере" очень легко общаться, так как они являются профессионалами. Футболистов, на которых мы не рассчитываем, нам никто не отдает. Тех, которые нам подходят по своим футбольным, человеческим и бойцовским качествам, мы берем.