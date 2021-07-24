Верес - Колос: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Один из трёх коллективов, который в межсезонье перебрался из Первой лиги в УПЛ, снова стал ровенский "Верес". Народный клуб в прошлом сезоне выиграл Первую лигу и под новые надежды болельщиков на успешное выступление в элитном дивизионе сегодня будет открывать для себя сезон поединком против "Колоса".

Для ковалёвцев это третий сезон в УПЛ. Но что важнее - впереди у команды Руслана Костышина старт в Лиге конференций.

Матч между "Вересом" и "Колосом" состоится в воскресенье, 24 июля, в Луцке. Местный стадион "Авангард" стал домашним для ровенчан в текущем сезоне. Начало игры в 17:00.

В прямом эфире на ТВ смотрите игру на канале "Футбол 2".

В интернете увидеть поединок можно будет на платформе oll.tv, а также в других сервисах, которые показывают телеканалы "Футбол 1/2/3": Київстар Футбол, Vodafone TV, Воля ТВ и "Інтерактивне TV от Укртелеком". Все они работают по подписке.