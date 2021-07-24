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Нуриев: Хочется в Колосе не упасть в грязь лицом

Премьер-лига
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Нуриев: Хочется в Колосе не упасть в грязь лицом

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Новоиспеченный полузащитник "Колоса" Анатолий Нуриев подытожил тренировочные сборы команды и поделился своим настроем на будущее:

“Сборы хорошо прошли, в принципе. Чуточку тяжелые для меня были. Втянулся, можно сказать. В коллектив пытаюсь по чуть-чуть вливаться – еще не полностью, но со временем, думаю, мне это удастся. Все нравится, все хорошо.

Настрой максимальный, даже сумасшедший. Новые впечатления, эмоции, хочется не упасть в грязь лицом", - сказал Нуриев.

Напомним, что прошлый сезон Анатолий провел в составе "Миная", записав в свой актив 10 голов и 1 ассист в 22 матчах чемпионата Украины. В июле этого лета Нуриев перешел в ковалевский "Колос" на правах свободного агента.

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В статье: Колос (Ковалевка) Анатолий Нуриев
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Источник:
Футбол News

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