Заря - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Чемпионат Украины стартует для всех команд. "Заря" и "Александрия" – не исключение. Эти команды, чье противостояние в последнее время обросло принципиальностью, встретятся между собой в первом туре.

"Заря" декларирует цель как минимум защитить третье место, а "Александрия", несмотря на существенные кадровые изменения, планирует финишировать не ниже 5-6-го места. В контексте горожан очень интересно следить за развитием команды, ведь кроме огромного количества игроков, покинул коллектив тренерский штаб, который определял погоду более пяти лет.

Смотрим. Матч первого тура УПЛ "Заря" - "Александрия" состоится 25.07.2021 в 19:30 в Запорожье, на "Славутич-Арене". Текстовая онлайн трансляция матча состоится в матч-центре UA-Футбол >>>.

Видеотрансляцию в реальном времени обеспечит телеканал группы "1+1 Медиа" УНИАН. Начало – 19:25. Также параллельно матч будет транслироваться на YouTube-канале FootballHab. Плеер с трансляцией появится на нашем сайте перед игрой.