Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Заря - Александрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 25.07.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: УПЛ/Автор неизвестен
Чемпионат Украины стартует для всех команд. "Заря" и "Александрия" – не исключение. Эти команды, чье противостояние в последнее время обросло принципиальностью, встретятся между собой в первом туре.
"Заря" декларирует цель как минимум защитить третье место, а "Александрия", несмотря на существенные кадровые изменения, планирует финишировать не ниже 5-6-го места. В контексте горожан очень интересно следить за развитием команды, ведь кроме огромного количества игроков, покинул коллектив тренерский штаб, который определял погоду более пяти лет.
Смотрим. Матч первого тура УПЛ "Заря" - "Александрия" состоится 25.07.2021 в 19:30 в Запорожье, на "Славутич-Арене". Текстовая онлайн трансляция матча состоится в матч-центре UA-Футбол >>>.
Видеотрансляцию в реальном времени обеспечит телеканал группы "1+1 Медиа" УНИАН. Начало – 19:25. Также параллельно матч будет транслироваться на YouTube-канале FootballHab. Плеер с трансляцией появится на нашем сайте перед игрой.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
Популярное сейчас
- Верес снова в УПЛ. Вспоминаем, как народный клуб к этому шел
- Шахтер ближе к чемпионству, Черноморец надолго не задержится. Превью на новый сезон УПЛ
- Олимпиада 2020. Дарья Билодид проигрывает в полуфинале
- Стало известно, кто кроме Бенито и Супряги досрочно покинул сборы Динамо
- Официально! Бондарь и Савина - муж и жена! ФОТО, ВИДЕО
- Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО