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Металлист 1925 - Рух: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Металлист 1925" - "Рух", украинская Премьер-лига, 25 июля 2021

Металлист 1925 - Рух: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Металлист 1925

UA-Футбол
Новина українською

Не так давно львовский "Рух" был дебютантом УПЛ, проводил первые матчи, добывал победы и ощущал горечь поражений. Но за год команду должна была окрепнуть и потерять статус новичка, заменив его на что-то более серьезное. Это команда Федыка должна будет доказать в воскресенье, когда встретится с другим дебютантом УПЛ - "Металлистом 1925".

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Харьковский клуб наконец-то дошел до УПЛ. Еще с момента создания в 2016-м году, руководство назвало главную цель - выступление в элите. Однако несколько раз в первой лиге команда терпела крах и лишь с третьей попытки им удалось таки запрыгнуть в призовую тройку. Ну что же, посмотрим, каким он будет, этот ожидаемый дебют.

Смотрите матч первого тура УПЛ в воскресенье, 25-го июля, на канале "Футбол 1". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Металлист 1925" - "Рух" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Металлист 1925" - "Рух" на UA-Футбол >>

Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Металлист 1925" - "Рух".

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В статье: Рух (Львов) Металлист 1925 (Харьков)
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