Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 - Рух: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Металлист 1925" - "Рух", украинская Премьер-лига, 25 июля 2021
Фото: ФК Металлист 1925
Не так давно львовский "Рух" был дебютантом УПЛ, проводил первые матчи, добывал победы и ощущал горечь поражений. Но за год команду должна была окрепнуть и потерять статус новичка, заменив его на что-то более серьезное. Это команда Федыка должна будет доказать в воскресенье, когда встретится с другим дебютантом УПЛ - "Металлистом 1925".
Харьковский клуб наконец-то дошел до УПЛ. Еще с момента создания в 2016-м году, руководство назвало главную цель - выступление в элите. Однако несколько раз в первой лиге команда терпела крах и лишь с третьей попытки им удалось таки запрыгнуть в призовую тройку. Ну что же, посмотрим, каким он будет, этот ожидаемый дебют.
Смотрите матч первого тура УПЛ в воскресенье, 25-го июля, на канале "Футбол 1". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".
Легальная интернет трансляция матча "Металлист 1925" - "Рух" будет доступна на платформе Oll.tv.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Металлист 1925" - "Рух"
Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Металлист 1925" - "Рух".
Популярное сейчас
- Первая медаль для Украины: Дарья Билодид - бронзовый призер Олимпиады 2020
- Олимпиада 2020. Дарья Билодид проигрывает в полуфинале
- Дарья Билодид вышла в 1/4 финала Олимпийских игр
- Черный список. Луческу досрочно отправит со сборов Супрягу, Бенито и еще 4 игроков Динамо
- Свежеиспеченный чемпион Европы сыграл свадьбу с умопомрачительной красоткой. ФОТО
- По стопам Азара и толстяка Роналдо. Виллиан начал предсезонку Арсенала с заметным пузом. ФОТО