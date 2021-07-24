Бартулович: Задача Ингульца - быть минимум в десятке

Полузащитник петровского "Ингульца" Младен Бартулович прокомментировал подготовку команды к сезону и поделился задачами на следующий год:

"Считаю, что сборы провели очень хорошо. У нас были качественные спарринги во время зарубежных сборов в Болгарии. Сборы пошли “Ингульцу” на пользу и команда готова к новому сезону. Официальные игры покажут, как мы готовились к новому сезону.

Ожидания от матча с “Шахтером”? Не самый легкий старт для нас. Но с другой стороны, конечно, хорошо сразу проверить себя в матче с таким сильным соперником. У “горняков” новый тренер и много новых игроков. “Шахтер” вложил много финансов в трансферы. Будет очень интересный матч.

Новый сезон? Нам поставлена задача – минимум быть в десятке. Надеемся, что сможем выполнить эту задачу в этом сезоне и будем все для этого делать", - сказал Бартулович.