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Бартулович: Задача Ингульца - быть минимум в десятке
Команда стремится развиваться
Фото: ФК Ингулец
Полузащитник петровского "Ингульца" Младен Бартулович прокомментировал подготовку команды к сезону и поделился задачами на следующий год:
"Считаю, что сборы провели очень хорошо. У нас были качественные спарринги во время зарубежных сборов в Болгарии. Сборы пошли “Ингульцу” на пользу и команда готова к новому сезону. Официальные игры покажут, как мы готовились к новому сезону.
Ожидания от матча с “Шахтером”? Не самый легкий старт для нас. Но с другой стороны, конечно, хорошо сразу проверить себя в матче с таким сильным соперником. У “горняков” новый тренер и много новых игроков. “Шахтер” вложил много финансов в трансферы. Будет очень интересный матч.
Новый сезон? Нам поставлена задача – минимум быть в десятке. Надеемся, что сможем выполнить эту задачу в этом сезоне и будем все для этого делать", - сказал Бартулович.
Отметим, что в прошлом сезоне "Ингулец" занял 12 место в УПЛ.
Напомним, что "Шахтер" и "Ингулец" сыграют сегодня в рамках первого тура чемпионата Украины. Матч начнется в 19:30.
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