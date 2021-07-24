Природные катаклизмы в Одессе: как Черноморец по затопленному городу на стадион добирался

На протяжении двух последних дней в Одессе горячо обсуждаются две самые злободневные темы: превращение некогда самобытного «Черноморца» в своего рода фарм-клуб киевского «Динамо» и сильнейшая гроза с ветром и ливнем, затопившим предыдущей ночью ряд улиц города.

Если тема взятого на вооружение руководством одесского клуба динамовского вектора поневоле уже стала привычной для любителей футбола Южной Пальмиры, то природные катаклизмы не на шутку всполошили жителей наиболее подверженных подтоплению районов города.

Начавшийся около полуночи дождь вскоре превратился в сильнейший ливень со шквальным ветром. Угрожающее мерцание молнии, гром, падающие старые деревья и вмиг образовавшиеся на некоторых улицах из-за обилия осадков реки оказались аномальными. По утверждениям специалистов, за несколько часов в ночь со среды на четверг в Одессе выпала двухмесячная норма осадков - 101 литр на квадратный метр (месячная норма - 45 л). Ведущие учет подобных природных ЧП соответствующие службы мэрии утверждают, что такого ливня в городе не было с 1988 года. Особенно хорошо его запомнили болельщики, так как в тот день (а это было 12 июля) на Центральном стадионе ЧМП в парке Шевченко должен был состояться очередной матч чемпионата СССР. В гости к «Черноморцу» приехало минское «Динамо» во главе с легендарным Эдуардом Малофеевым.

На тот момент обе команды располагались в середине турнирной таблицы: одесситы – на 8-м месте, минчане – на 12-м. Но этот факт не имел абсолютно никакого значения, ведь в ту пору в составах «Черноморца» и минского «Динамо» было столько классных игроков, что футбол в их исполнении был настоящим спектаклем.

Увы, ожидаемый спектакль оказался под угрозой срыва. Буквально за несколько часов до начала матча на Одессу обрушился настоящий тропический ливень, продолжавшийся почти час. Постепенно шквал ушел в сторону моря и его сменил привычный дождь, которого любители футбола не боятся. Тем не менее, проделки внезапно разразившейся стихии внесли коррективы не только в планы болельщиков, многие из которых либо не рискнули отправиться на футбол, либо попросту не смогли добраться до стадиона. Из-за столь серьезных природных катаклизмов движение транспорта было затруднено, что в полной мере ощутили на себе обе команды. В отличие от гостей, которые дислоцировались в одной из расположенной неподалеку от спортивной арены гостиниц, «Черноморцу» предстояло добираться на стадион со своей учебно-тренировочной базы на 11-й станции Черноморской дороги. Путь предстоял в два раза больший, чем минчанам, к тому же, водителю клубного автобуса «моряков» пришлось нарушить привычный фартовый маршрут: на нескольких улицах от выпавших осадков скопилось слишком много воды.

- Когда накануне услышал в новостях о том, что наводнивший улицы подобный ливень был в Одессе в 1988-м году, сразу же вспомнил наш матч с минским «Динамо», - рассказывает полузащитник «Черноморца» Александр Спицын. – Вспоминается, когда мы ехали в автобусе на игру по затопленному Французскому бульвару, то видели, как люди перемещались по заборам благодаря металлическим решеткам, а стоявший «Запорожец» был по крышу в воде. Та игра началась с опозданием, так как мы долго добирались на стадион по другому маршруту. На удивление всех, поле хоть и было сырым, но дренаж оказался отменным – вода на газоне не собиралась. Сейчас иногда видишь по телевизору некоторые игры, когда поле после снега или ливня превращается в болото, на котором нельзя играть. Но было время, которое вспоминается со знаком «плюс».

Погодные катаклизмы Одессы в ночь с 21-го на 22-е июля напомнили о 1988-м еще одному игроку «Черноморца» той поры – защитнику Андрею Телесненко.

- Обычно у нас был традиционный путь, однако из-за того, что город залит водой, мы вынуждены были ехать другой дорогой, - вспоминает Андрей Телесненко. – Кроме того, в данном случае не удалось и придерживаться безостановочного движения с учетом светофоров – на фарт. Проезжали по проспектам Гагарина и Шевченко, затем выехали на Французский бульвар, где также было много воды. С трудом добрались до стадиона - понятное дело, с опозданием. Автобус с командой гостей приехал чуть раньше нас, и положив вещи в раздевалке, динамовцы пошли осматривать газон. Следом отправились и мы, встретив на лестнице возвращавшегося с поля в раздевалку Эдуарда Малофеева. В отличие от футболистов, он отправился ознакомиться с качеством газона прямиком из автобуса. Помню, наставник «Динамо» сказал своим игрокам: «Поле хорошее, только в штрафной площадке есть небольшие лужи». Так оно и было – несмотря на прошедший ливень, газон оказался идеальным. Дренаж на нашем стадионе в ту пору был таким, что следившим за полем людям стоило сказать «Респект». Тот матч начался почти с 40-минутным опозданием и завершился вничью, 0:0. В нем я был в числе запасных, по ходу поединка разминаясь за воротами. Не далее как вчера вспоминал тот ливень 33-летней давности.

Из-за затопленных улиц и образовавшегося в связи с этим траснспортного коллапса, «Черноморец» недосчитался в тот вечер как минимум 15-20 тысяч зрителей. Если верить официальному протоколу, на стадион сумели добраться всего-навсего 4 тысячи болельщиков.

Один из огромного числа проживающих за границей истинных поклонников «Черноморца» также поделился воспоминаниями о событиях далекой поры.

- Мне пришлось пропустить матч «Черноморец» - «Динамо» (Минск) – на стадион ввиду сильнейшего ливня не пустили родители, - рассказывает живущий более четверти века в США представитель болельщицкой династии Сергей Крайтман. – Помню, в очередном выпуске «Футбольного обозрения» в сюжете об игре была показана затопленная Одесса с плавающими по улицам лодками.

Автору этих строк с попаданием на Центральный стадион ЧМП в тот день тоже пришлось поволноваться. Медленно двигавшийся по заполненному водой одному из проспектов городской транспорт напрочь выбился из графика, грозя добраться к стадиону с опозданием. А ведь помимо созерцания самого футбольного спектакля, у меня была еще одна миссия – купить с десяток программок к матчу для коллекционеров из других городов. Каково же было мое удивление, когда спеша к стадиону по аллеям парка Шевченко, не услышал привычного гула трибун. Оказалось, начало матча задерживается. Пока команды готовились к выходу на поле, я занялся поиском знакомой бабушки, продающей программки с рук. С трудом разыскав ее невдалеке от служебной ложи, приобрел у нее нужное количество экземпляров традиционного атрибута болельщика и с предвкушением хорошего футбола занял привычное место на трибуне.