Тренер Александрии: Ребров сказал, что в своем амплуа Рыбалка - один из лучших в Украине

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура прокомментировал переход украинского полузащитника Сергия Рыбалки к "горожанам":

"Сергей к нам приехал не за деньгами - он хочет доказать всем, что по-прежнему мотивирован и способен играть на высоком уровне. Прежде чем подписать Рыбалку, разговаривал с Сергеем Станиславовичем Ребровым. Он сказал, что в своем амплуа (опорного полузащитника) Сергей - один из лучших в Украине. Уверен, что в этом мы еще не раз убедимся", - сказал Гура.

Напомним, что в 2014-2017-гг. Рыбалка выступал в "Динамо" под руководством Сергея Реброва. После того, как украинский тренер покинул киевский клуб, полузащитник тоже покинул киевлян и перешел в "Сивасспор", где провел четыре сезона. 23 июля Рыбалка официально присоединился к "Александрии" на правах свободного агента.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 31-летнего хавбека в 175 тысяч евро.