Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925: реальная конкуренция для Ярославского или ненужный груз для города?
Представляем третьего новичка элитного дивизиона
Фото: ФК Металлист 1925/Автор неизвестен
В Харькове наконец снова будут матчи украинской Премьер-лиги. Но с нынешнего сезона там будет играть не Шахтер или Мариуполь, а свой собственный клуб. К числу лучших клубов страны присоединился Металлист 1925 - еще довольно молодой по футбольным меркам проект, но разговоры о котором уже идут очень давно. Добавляет ажиотажа и соседство с Металлистом Ярославского. В новом сюжете канала UA-Футбол мы разбирались, какие перспективы нового клуба в ближайшем будущем, а также вспомнили, как М1925 шел к нынешней промежуточной вершине.
Автор сценария - Игорь Семйон
Режиссер - Александр Рыженко
Популярное сейчас
- Герой футбольного дня. Новичок Динамо Эрик Рамирес
- Олимпиада 2020. Дарья Билодид прорывается в полуфинал
- Дарья Билодид вышла в 1/4 финала Олимпийских игр
- Сразу три динамовца заинтересовали Франческо Тотти
- Официально! Бондарь и Савина - муж и жена! ФОТО, ВИДЕО
- Свежеиспеченный чемпион Европы сыграл свадьбу с умопомрачительной красоткой. ФОТО