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Металлист 1925: реальная конкуренция для Ярославского или ненужный груз для города?

Премьер-лига
(2 голосов)

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Металлист 1925: реальная конкуренция для Ярославского или ненужный груз для города?

Фото: ФК Металлист 1925/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

В Харькове наконец снова будут матчи украинской Премьер-лиги. Но с нынешнего сезона там будет играть не Шахтер или Мариуполь, а свой собственный клуб. К числу лучших клубов страны присоединился Металлист 1925 - еще довольно молодой по футбольным меркам проект, но разговоры о котором уже идут очень давно. Добавляет ажиотажа и соседство с Металлистом Ярославского. В новом сюжете канала UA-Футбол мы разбирались, какие перспективы нового клуба в ближайшем будущем, а также вспомнили, как М1925 шел к нынешней промежуточной вершине.

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Автор сценария - Игорь Семйон
Режиссер - Александр Рыженко

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) канал UA-Футбол
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Комментарии (7)
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леонид Угринович
24.07.2021 в 14:47
Я харків'янин і підтримуваю Харківський футбол. Були часи, коли в Харкові було дві команди майстрів і ніхто нікого не з'їв. А Тарасу зі Львову по перше вчи потихеньку українську мову, а по друге ще у твоїй сраці не кругло, щоб питати хто такий Ярославський.
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+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
24.07.2021 в 14:41
имхо ярославский дожмет 1925, чтобы тот "снялся с соревнований"
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+1
-1
янковский ян (Запорожье)
24.07.2021 в 14:36
Сожрут его. Медленно но сожрут.
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0
-1
TarasLviv2019 (LVIV)
24.07.2021 в 13:51
Маталіст 1925 вернув Харкову футбол. Хто такий Ярославський? Хватить робити статті під його замовлення.
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+7
-3
avatar
armik (Киев)
24.07.2021 в 14:38
Кучма в свое время раскладывал наворованное в разные корзины. Управлять ставил тех, кто женился на его уродливых племянницах и брошенных сосках - Хорошковский, Ярославский, Лагун.Управленцы из них не очень, как и из Пинчука, который тяжелее члена в руках ничего не держал.
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+3
0
atroxs (Харьков)
24.07.2021 в 13:48
Хорошее видео. Бросил смотреть после слов автора о том, что 1925 пользовался инфраструктурой которую арендовал. Автор явно не разобрался в вопросе. 1925 пользовался инфраструктурой и ни копейки за нее не платил. Платил только гроши за игры на ОСК Металлист тем самым вгоняя ОСК в долги. Тут конечно больше вина арендодателя заключившего такой выгодный для клуба договор.
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+3
-2
Бутига (Чернигов)
24.07.2021 в 14:44
Семйон и Юрич два мегаавтора этого сайта.Читаешь и разгадывешь ребус - где брехня ,а где правда?
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0
0


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