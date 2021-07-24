Металлист 1925: реальная конкуренция для Ярославского или ненужный груз для города?

В Харькове наконец снова будут матчи украинской Премьер-лиги. Но с нынешнего сезона там будет играть не Шахтер или Мариуполь, а свой собственный клуб. К числу лучших клубов страны присоединился Металлист 1925 - еще довольно молодой по футбольным меркам проект, но разговоры о котором уже идут очень давно. Добавляет ажиотажа и соседство с Металлистом Ярославского. В новом сюжете канала UA-Футбол мы разбирались, какие перспективы нового клуба в ближайшем будущем, а также вспомнили, как М1925 шел к нынешней промежуточной вершине.

Автор сценария - Игорь Семйон

Режиссер - Александр Рыженко