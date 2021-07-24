Буяльский: У Вербича побаливает плечо, но в целом – все неплохо

Один из ключевых игроков "Динамо", полузащитник Виталий Бульяский, дал комментарий о состоянии Беньямина Вербича, который травмировался в матче с берлинским "Унионом" (1:1) на предсезонных сборах:

— Игра против "Униона", наверное, была самой жесткой среди всех остальных спаррингов в это межсезонье. Почему?

— Я думаю, что в Германии просто чемпионат такой. Может еще влияет то, что нет ВАР, поэтому могут себе позволить играть жестче.

— Можешь что-то сказать о самочувствии Вербича?

— Сказал, что побаливает плечо, но в целом – все неплохо. Уже после обследования можно будет говорить о чем-то конкретном, – сказал Буяльский