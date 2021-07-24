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Бессмертный - после ничьей с Мариуполем: Многих игроков нет, где-то нервы дают о себе знать
Коуч надеется на лучшую игру команды в будущем
Фото - ФК Львів / Автор - Євген Кравс
Наставник ФК "Львов" Анатолий Бессмертный дал комментарий после матча с "Мариуполем" (1:1) в первом туре УПЛ 2021/22:
— "Мариуполь" забил после ошибки Эрнеста, затем футболист преобразился и практически вся последующая атакующая игра "Львова" шла через его фланг. Вы ему что-то сказали?
— Нет, мы его просто успокоили. Где-то начало игры у него не задалось, но он довольно быстро взял себя в руки и исправился. Начал действовать так, как мы его просили перед игрой.
Многих игроков нет, где-то нервы дают о себе знать. Я от его игры получил сегодня удовольствие. Как и от игры всей команды в целом.
— Еще один плюс – премьерный гол Ременяка.
— Я очень рад за Артура. Парни очень тяжело работали на подготовительных сборах и где-то Артур затерялся. Под конец сборов уже начал выплывать и тренерский штаб доверил ему место в стартовом составе, – сказал Бессмертный.
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