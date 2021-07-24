Акценты. УПЛ: курс на деградацию?

Автор не участвует в массовых кампаниях, подобно той, что развернулась в последние годы и имеет целью свержение существующего "футбольного строя" в Украине. Он высказывает сугубо личное мнение по тем или иным интересующим его и читателей вопросам.

Стартует новый чемпионат страны. Впервые с довоенных времен в нем примут участие 16 команд – что называется, сбылась мечта патриота. Но патриота – лишь в самом примитивном значении этого слова. Потому что те, кто кричит, что это нужно было сделать еще позавчера, заботятся не о силе УПЛ, а лишь о ее количественном наполнении. Без оглядки на наши реалии.

К моему сожалению, поддалась популистским настроениям и сама Лига. Впрочем, немалую роль здесь играет материальный фактор: чем больше команд, тем больше матчей, а соответственно – больше работы у организаторов и судей. То есть, можно больше заработать. Во всяком случае, так оно видится с моей дилетантской колокольни.

Предлагаю вам окинуть взглядом пресловутые мною "семь тощих лет": период, в течение которого в нашем чемпионате играло меньше команд. Ведь теперь нам неизбежно приходится делить историю украинского футбола на до и после тринадцатого года. Который пустил под откос, наш футбол.

Именно осенью 2013-го начались процессы, приведшие вскоре к вынужденному сокращению лиги. Киевский "Арсенал" снялся с чемпионата, не доиграв первый круг. Весной пошли чехарда и бардак с географией матчей, а завершился сезон расформированием "Таврии" и "Севастополя". Упомянем и 3 очка, снятые с "Волыни", скажем так, по нефутбольным причинам.

2014-2015. Вместо трех выбывших команд в УПЛ заходит лишь одна: донецкий "Олимпик". В тех условиях больше никто особо и не рвался в "вышку". Таким образом, в ней осталось 14 команд. Новичок заслуженно финишировал в середине таблицы. Наряду с этим, с "Волыни" и "Карпат" снимают уже по 9 очков, а донецкий "Металлург" прекращает свое существование.

2015-2016. Вместо "Металлурга" и вылетевшего "Ильичевца" в УПЛ играют "Александрия" и днепродзержинская "Сталь". Казалось бы, ротация с Первой лигой налаживается. Но по итогам сезона "вышка" вновь теряет сразу три команды. Замкнувший таблицу запорожский "Металлург" расформирован, идущим ко дну "Металлисту" с "Говерлой" отказали в аттестации.

2016-2017. Поскольку три полноценные команды для УПЛ Первая лига дать не в состоянии, вверх поднимается лишь "Зирка". Таким образом, в "вышке" уже лишь 12 команд. Но и это не лишает турнир откровенно слабых звеньев. С выбывших по его итогам из Лиги команд еще в ходе сезона снимаются очки: 6 – с последней "Волыни" и 12 – с предпоследнего "Днепра".

2017-2018. Вместо терпящих бедствие аутсайдеров УПЛ пополняется "Мариуполем" и "Вересом" (последний вне очереди опережает не получившую аттестат "Десну"). Впервые чемпионат проходит без нефутбольных потерь. Но тройка аутсайдеров безнадежно слаба: "Зирка" с "Черноморцем" откровенно уступают в плей-офф командам Первой лиги. О "Стали" и речи нет.

2018-2019. Из Первой лиги в УПЛ подтягиваются "Арсенал-Киев" и "Десна". В то же время, завоевавшая это право "Полтава" в одночасье разваливается, и, в результате операции "Вжух", в "вышке" остается неадекватный ей "Черноморец". Немудрено, что он в итоге и вылетает – вместе со стремительно канувшим в лету тем же "Арсеналом".

Продолжают агонизировать "Карпаты". Да, еще и "Верес" легким движением руки превращается в элегантный "Львов". Казалось бы, полный крах и банкротство идеи расширения Лиги. Но адвентисты 16-й команды продолжают ею бредить.

2019-2020. Вместо неудачников из Первой лиги приходят "Днепр-1" и "Колос". Эти двое зарекомендовали себя крепкими середняками. Но на нижнем полюсе мы наблюдаем резко уходящие в закат "Карпаты" и довольно-таки слабенький "Львов". Между тем, курс на расширение УПЛ уже взят, и к последнему в компанию спешат сразу три новые команды снизу.

2020-2021. Итак, команд уже 14. На смену многострадальным "Карпатам" приходят "Минай", "Рух" и "Ингулец". Я назвал их "гнилыми местечками", еще наблюдая поединки между ними в Первой лиге. Тогда я писал об этом так:

"На самом деле, этот термин из истории Англии имеет совершенно иной смысл. Но уж больно сочно иллюстрирует качество нынешнего пополнения для нашей "вышки". На мой личный взгляд любителя футбола, как увлекательной Игры, а не постылой работы с мячом. Это был воистину местечковый уровень исполнения, причем, таки-да, сомнительной свежести".

Следует признать, что жизнь заставила их прибавить. Но это – как для них самих. Как для УПЛ же, увы, эта святая троица одним своим участием существенно снизила средний уровень игры в нашей "вышке". Ибо подавляющее количество ее матчей не выдерживало критики в плане зрелищности. Были, конечно, исключения. Чаще, наверное, все-таки у "Руха". Но не более.

А плотность результатов в нижней половине таблицы весьма обманчива, на самом деле. Откровенное фиаско "Олимпика", к которому он наглядно шел еще до резонансной игры с "Шахтером" из-за кадровых шараханий и авантюр руководства клуба, стало вполне закономерным итогом.

"Мариуполь", в конце концов, таки-пал жертвой бесконечных путешествий по стране, едва доиграв сезон. "Днепр" и "Александрия", на мой взгляд, в целом показали результат явно ниже своих возможностей. Прибавьте сюда уныло финишировавшую "Десну", и, вместе с "местечками", вы получите больше половины команд УПЛ прошлого чемпионата.

Я называю это регрессом и деградацией, по сравнению со всеми предыдущими "тощими годами". Поскольку в каждом из них наблюдал пусть медленный, постепенный, но неуклонный рост уровня качества футбольного действа в чемпионате Украины. Знаю, о чем говорю, потому что все это время смотрел практически каждый матч, затем составляя для вас тут обзоры.

Нынче же значительно возрос процент малосмотрибельных и откровенно неинтересных игр. УПЛ сползает в яму – это мои впечатления. И дальнейшее бездумное увеличение количества команд в ней может привести к еще большей потере качества. Впрочем, как я уже неоднократно вам говорил, кто-то считает зрелищем не игру, а борьбу за результат. Тогда как это скорее интрига.

Повторю специально для внимательного к авторским ляпсусам читателя: кому и кобыла невеста. Хотелось бы, чтобы он так же внимательно читал и остальной текст.

Давайте посмотрим навскидку, что день грядущий нам готовит.

Начнем с того, что УПЛ даже не удалось сохранить полностью прошлогодний состав участников. "Олимпик" отправился в добровольную ссылку в Первую лигу с новыми хозяевами. Повторюсь, развитие событий с этим клубом меня не удивляет. Мне кажется, к этому шло, и скандал имени Гельзина лишь стал катализатором процесса.

С другой стороны, "вжухнутый" вместо "олимпийцев" "Минай" - это очевидный шаг назад. Мало того, что у президента проблемы, что команда готовилась к Первой лиге и состав круто изменился в сторону ослабления – так еще и ходят разговоры о трансферном бане. Имеем мальчиков для битья?

Кто у нас пришел из Первой лиги? "Черноморец", как вы уже знаете, это фактическое "Динамо-2". Можете прибавить к нему и "Шахтер-2" из Мариуполя – это лишь еще более усугубит разочарование от восприятия нынешней УПЛ. А в четырех конкретных матчах уже можно рисовать очки конкретным клубам.

"Металлист 1925". Вроде бы крепенькая командеха, которая шла сюда не год, и не два. И клуб, туда-сюда, организованный. Хотелось бы верить в боевую единицу из Харькова. Вот только напрягают новости о тотальном наступлении возрождающегося конкурента-земляка. Не является ли оно предвестником постепенного угасания этого очага харьковского футбола?

"Верес". В Кубке понравился, амбиции есть, команда вроде боевая. Тут терзают смутные сомненья, когда вспоминаешь предыдущее явление клуба из Ровно в "вышку". Вы чайку хоть попьете? В целом же, это трио в теории выглядит интереснее, в сравнении с "местечками", но еще не медицинский факт.

"Ингулец". Команда, без участия которой УПЛ ничего бы не потеряла. Пожалуй, наиболее неизгладимая печать Первой лиги лежит именно на ней. А она сама, кстати, потеряла своего лучшего и самого остроатакующего игрока. И президент – человек с гранатой под столом…

"Рух". Неофициальный девиз клуба назвал бы так: "Понты дороже денег". И вообще, складывается впечатление, что он существует для того, чтобы его президент почаще показывался на людях. Во Львове "Рух" моментально и органично занял освобожденную "Карпатами" нишу – ФК "Хотим скандала". Говоря же о футболе, пока все еще заурядность. Посмотрим…

"Александрия". Полная перезагрузка с облегчением зарплатной ведомости и ставкой, по преимуществу, на ноунеймы. Практика показывает, что в таких случаях чудес ждать не приходится: в массовку.

"Львов". Фамилия удачливого в прошлом сезоне тренера отнюдь не гарантирует ему "бессмертия" в этом клубе. Импульсивность, безалаберность и бессистемность клубного руководства не позволяет рассчитывать на стабильность команды. А чего стоят хотя бы эти дабл-грабли с коронавирусом – на том же месте, в тот же час?

"Десна" представляет собой большой знак вопроса. Особенно в связи со слухами вокруг нее и с оглядкой на феерично проваленный финиш прошлого сезона. Тревожно как-то. Говорят, и президенту "Ворсклы" опять может быть совсем не до футбола…

Если так, то, методом исключения мы получаем трех кандидатов на "бронзу": "Заря", "Колос" и "Днепр". Парадоксально, но, по мне, менее убедительно смотрится команда Скрипника, потерявшая ряд ключевых игроков. В очередной раз ему играть в "начни сначала". И вполне возможно, что эта "Заря" будет смотреться слабее предыдущей.

Будет интересно посмотреть на "Днепр" Йовичевича в новом сезоне. Тренера, который хочет, и у которого под рукой неплохой подбор исполнителей. На мой взгляд, прилично укрепился точечно "Колос" - вот от него можно ожидать чего угодно. В пределах "бронзы", разумеется.

"Динамо" смотрится идеально вторым. Магия Луческу имеет свои границы, как и уровень мастерства его подопечных. Имена же новичков не впечатляют. "Шахтер" или обречен на чемпионство, или же его ждет величайший конфуз в истории. Желать успеха ему не буду – после того, что случилось с Каштру. Впрочем, имя чемпиона меня интересует меньше всего.

Больше всего волнует средний уровень нашего чемпионата. Прав Шевченко, а до него Луческу: и сборная, и клубы в Европе зависимы, в первую очередь, от этого. А уровень этот, по моему устойчивому мнению, за последний год деградировал. И, охватывая взором наспех набросанную вам здесь картину, оптимизма как-то не испытываешь.

Дай Бог ошибаться! Я ж только за. И, я вас умоляю, шестнадцать так шестнадцать. Долгожданный праздник пришел на улицу господ адвентистов ("ожидающих пришествия" – перевод для тех, кто в прошлый раз посчитал, что их обозвали). Теперь осталось узнать, насколько нам будет с ним весело.