Воробей: В этом сезоне спрос с Луческу будет большим

Бывший игрок донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей поделился ожиданиями от УПЛ текущего сезона:

“ - Как специалист и как любой болельщик я жду лучших, более качественных матчей в чемпионате от наших команд. И очень хочется, чтобы никто не снялся с соревнований по ходу турнира.

- В первенстве спустя восемь лет снова будут участвовать 16 коллективов. Ты за такой формат?

- В принципе, соревнования с разделением на шестерки тоже несли в себе интригу, однако я приверженец классической формулы турнира.

- Чемпионство снова будут оспаривать только две команды?

- Думаю, да. По крайней мере, на данный момент я не вижу конкурентов “Динамо” и “Шахтеру” на столь длинной дистанции.

- Для Мирчи Луческу это будет второй сезон у руля “Динамо”. Команда будет прибавлять?

- Румынский специалист уже внес весомую лепту в игру и результаты бело-синих. У “Динамо” есть дух победителя. Наставник перестроил игру коллектива. Теперь многое будет зависеть от клуба, как он будет работать на усиление состава, особенно под Лигу чемпионов. Тем не менее в нынешнем сезоне спрос с наставника, как мне кажется, будет побольше.

- Насколько быстро Роберто Де Дзерби удастся воплотить в жизнь свои планы вместе с “Шахтером”?

- У итальянского тренера есть материал, с которым можно не только работать, но и добиваться результата. В “Шахтере” большой выбор высококлассных исполнителей, поэтому здесь многое будет зависеть от самого наставника, насколько быстро ему удастся достучаться до игроков. Мне интересным представляется соперничество “Динамо” и “Шахтера” в нынешнем сезоне", - сказал Воробей.