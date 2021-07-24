Рух сменил технического партнера

ФК "Рух" сменил технического спонсора.

В новом сезоне львовский клуб будет выступать в форме итальянского бренда Macron.

Уже 25-го июля в желтой форме от нового технического партнера футболисты "Руха" выйдут на игру против харьковского "Металлиста-1925" Представление новой эксклюзивной формы состоится в сентябре.

Напомним, ранее львовская команда играла в форме фирмы Puma.