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Рух сменил технического партнера

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Львовяне сменили Puma на Macron

Рух сменил технического партнера

Фото: ФК Рух/Автор неизвестен

Новина українською

ФК "Рух" сменил технического спонсора.

В новом сезоне львовский клуб будет выступать в форме итальянского бренда Macron.

Уже 25-го июля в желтой форме от нового технического партнера футболисты "Руха" выйдут на игру против харьковского "Металлиста-1925" Представление новой эксклюзивной формы состоится в сентябре.

Напомним, ранее львовская команда играла в форме фирмы Puma.

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В статье: Рух (Львов)
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
24.07.2021 в 19:00
Симпатичная форма. Веселенькая.
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