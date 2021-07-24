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Рух сменил технического партнера
Львовяне сменили Puma на Macron
Фото: ФК Рух/Автор неизвестен
ФК "Рух" сменил технического спонсора.
В новом сезоне львовский клуб будет выступать в форме итальянского бренда Macron.
Уже 25-го июля в желтой форме от нового технического партнера футболисты "Руха" выйдут на игру против харьковского "Металлиста-1925" Представление новой эксклюзивной формы состоится в сентябре.
Напомним, ранее львовская команда играла в форме фирмы Puma.
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
24.07.2021 в 19:00
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