Бег с препятствиями. Верес - Колос 0:0

Летний новичок "Колоса" Ника Ситчинава получил место в стартовом составе из-за внезапной пропажи Владимира Лысенко. Ещё одним дебютантом ковалёвцев в свежем сезоне стал белорус Александр Павловец, получивший место в обороне. У "Вереса" по сравнению с чемпионатом Первой лиги было всего одно новое имя: крайний полузащитник Евгений Пасич. Таким образом, в заявке народного клуба теперь братья Пасичи и братья Шестаковы.

Если бы была возможность выбрать, какой из двух матчей дня в УПЛ смотреть, я бы указал на поединок в Луцке. Две добротные команды, которые в новом сезоне однозначно пасти задних не будут, и в футбол играть умеют. В другом поединке дня, между "Шахтёром" и "Ингульцом", результат уже предрешён. Поэтому, казалось бы, всё очевидно. Но.

Первый тайм на "Авангарде" не впечатлил вообще. Прострел с правого фланга в штрафную гостей на первых секундах был очень перспективным и настраивал на позитивный лад. Однако затем были только борьба, дальний удар Богданова мимо рамки, борьба, неточная попытка Ситчинавы, борьба, повреждение Богданова, борьба, великолепный заброс на Милько за шиворот защитникам, который тот не смог завершить ударом головой, и ещё раз борьба.

Это был не самый яркий матч, мягко говоря. Команды больше мешали друг другу играть. В итоге, за 55 минут игры мы увидели аж один удар в створ от номинальных хозяев, а также травму Богданова, от которого исходила самая большая угроза этим вечером.

Похоже, последнее событие очень сильно подкосило ковалёвцев, потому как сразу после его замены "Верес" создал два крутых момента: Геннадий Пасич бисиклетой после подачи брата здорово бил вслепую и даже попал в створ, но Волынец среагировал. А спустя всего несколько минут Сергийчук завершал контратаку ударом с правого края штрафной по диагонали низом - снова голкипер "Колоса" справился.

Ковалёвцы на это ответили своим моментом, который создали трио летних новичков: Диего подавал, Ситчинава до мяча не дотянулся, а Нура дальнюю штангу не замкнул, хоть к мячу и успел.

Второй тайм в целом был намного живее первой половине. До перерыва не покидало желание подальше убежать от монитора, а после 15-минутной паузы было несколько довольно симпатичных эпизодов у ворот обеих команд. Но всё равно ничья. И заслуженно.

Пока нет расширенной статистики и по ощущениям предположить, кто наиграл на больший xG и соответственно был ближе к победе, то это, конечно же, "Верес", который показал намного больше желания. К "Колосу" осталось очень много вопросов: так не имеет право играть четвёртая команда чемпионата. Хотя, возможно, Руслан Костышин действительно сейчас заботится больше еврокубками, а не национальным чемпионатом. Других идей нет.

Луцк. Стадион "Авангард"

Главный арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

Ассистенты: Ярослав Трехлиб (Днепр), Владимир Жарый (Павлоград)

Верес - Колос 0:0

Верес: Богдан Когут, Игорь Солдат, Михаил Сергийчук (Николай Гайдучик 89), Роман Гончаренко, Геннадий Пасич (Михаил Гечев 89), Дмитрий Немчанинов, Валерий Кучеров, Роман Мирошник, Евгений Пасич (Виталий Дахновский 81), Никита Полюлях (Дмитрий Клёц 76), Роберт Гегедош (Михаил Шестаков 76)

Колос: Евгений Волынец, Вадим Милько, Александр Черноморец, Денис Костышин (Анатолий Нуриев 58), Вячеслав Чурко (Станислав Сорокин 84), Евгений Новак, Александр Павловец, Николай Золотов, Ника Ситчинава (Антон Салабай 84), Олег Ильин (Диего Сантос 58), Андрей Богданов (Евгений Задоя 47)

Предупреждения: Никита Полюлях 38, Валерий Кучеров 88, Дмитрий Немчанинов 90+5, Дмитрий Клёц 90+6 - Олег Ильин 37, Ника Ситчинава 82, Александр Павловец 90