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Траоре, Педриньо, Марлон в старте Шахтера на матч первого тура УПЛ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Состав "горняков" на игру против "Ингульца"

Траоре, Педриньо, Марлон в старте Шахтера на матч первого тура УПЛ

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Сегодня, 24-го июля донецкий "Шахтер" сыграет против "Ингульца" в рамках первого тура УПЛ сезона 2021/22. Начало встречи - 19:30.

Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби обьявил стартовый состав на этот поединок.

"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Степаненко, Майкон, Соломон, Патрик, Матвиенко, Траоре, Педриньо, Корниенко.

Запасные: Пятов, Витао, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Конопля.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (6)
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Я так думаю... (КиЇв)
24.07.2021 в 19:04
Другий Матвієнко це Корнієнко. ;)
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.07.2021 в 19:01
Удачи Шахтер! Соскучился за чемпионатом! Но Верес - Колос - это жесть!
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+1
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.07.2021 в 19:00
Два Матвиенко! Круто!
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0
-2
Джин Тоник (R)
24.07.2021 в 18:51
4 украинца всего((((В Шахтере Киев очень много педринь(((Все за Ингулец!!!!Удача им!!!!
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+2
-4
Некр!т (Дзвонимісто)
24.07.2021 в 18:42
А де третій, четвертий Матвієнко? Травмовані чи забухали?
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+1
-1
FC Energy (Новая Каховка)
24.07.2021 в 18:41
Шахтер научился клонировать футболистов?
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0
-1


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