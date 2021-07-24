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Траоре, Педриньо, Марлон в старте Шахтера на матч первого тура УПЛ
Состав "горняков" на игру против "Ингульца"
Фото: ФК Шахтер
Сегодня, 24-го июля донецкий "Шахтер" сыграет против "Ингульца" в рамках первого тура УПЛ сезона 2021/22. Начало встречи - 19:30.
Главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби обьявил стартовый состав на этот поединок.
"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Степаненко, Майкон, Соломон, Патрик, Матвиенко, Траоре, Педриньо, Корниенко.
Запасные: Пятов, Витао, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Конопля.
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Комментарии (6)
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