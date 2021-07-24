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Ременюк перешел в Металлист-1925
Футболист переедет в Харьков
Харьковский "Металлист-1925" подписал полузащитника Андрея Ременюка.
Условия соглашения с 22-летним воспитанником львовского футбола пока не разглашаются. Андрей уже взял в команде 11-й номер.
Ранее Ременюк играл за "Карпаты" и "Кривбасс". Также на счету полузащитника 10 матчей за молодежные сборные U-19 и U-20.
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Источник:Сайт ФК "Металіст-1925"
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Комментарии (1)
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Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
24.07.2021 в 20:12
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