Ременюк перешел в Металлист-1925

Харьковский "Металлист-1925" подписал полузащитника Андрея Ременюка.

Условия соглашения с 22-летним воспитанником львовского футбола пока не разглашаются. Андрей уже взял в команде 11-й номер.

Ранее Ременюк играл за "Карпаты" и "Кривбасс". Также на счету полузащитника 10 матчей за молодежные сборные U-19 и U-20.