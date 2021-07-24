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Траоре забил уже на 12-й минуте в первой официальной игре за Шахтер. ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Ударный старт форварда "горняков"

Траоре забил уже на 12-й минуте в первой официальной игре за Шахтер. ВИДЕО

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

В матче 1-го тура УПЛ сезона 2021/21 донецкий "Шахтер" принимает "Ингулец".

Счет в поединке уже на 12-й минуте встречи открыл нападающий "горняков" Лассина Траоре - голевую передачу отдал Манор Соломон.

Этот гол стал дебютным для 20-летнего Траоре в официальном матче за украинский клуб.

Напомним, Лассина перешел в стан "Шахтера" из "Аякса" этим летом за 10 млн евро.

Видео гола Траоре

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В статье: Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (4)
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Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
24.07.2021 в 20:51
Он не Ласина, он Лосяра Траоре
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.07.2021 в 20:27
Супер! Разница оооочень огромная!
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Камонплей
24.07.2021 в 20:13
захисники інгульця ще у туреччині?
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vasa pupkis (Киев)
24.07.2021 в 20:23
да вроде нет))) они в Икарусе)))
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