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Траоре забил уже на 12-й минуте в первой официальной игре за Шахтер. ВИДЕО
Ударный старт форварда "горняков"
Фото: ФК Шахтер
В матче 1-го тура УПЛ сезона 2021/21 донецкий "Шахтер" принимает "Ингулец".
Счет в поединке уже на 12-й минуте встречи открыл нападающий "горняков" Лассина Траоре - голевую передачу отдал Манор Соломон.
Этот гол стал дебютным для 20-летнего Траоре в официальном матче за украинский клуб.
Напомним, Лассина перешел в стан "Шахтера" из "Аякса" этим летом за 10 млн евро.
Видео гола Траоре
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Комментарии (4)
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Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
24.07.2021 в 20:51
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.07.2021 в 20:27
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Камонплей
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vasa pupkis (Киев)
24.07.2021 в 20:23
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