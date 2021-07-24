Траоре забил уже на 12-й минуте в первой официальной игре за Шахтер. ВИДЕО

В матче 1-го тура УПЛ сезона 2021/21 донецкий "Шахтер" принимает "Ингулец".

Счет в поединке уже на 12-й минуте встречи открыл нападающий "горняков" Лассина Траоре - голевую передачу отдал Манор Соломон.

Этот гол стал дебютным для 20-летнего Траоре в официальном матче за украинский клуб.

Напомним, Лассина перешел в стан "Шахтера" из "Аякса" этим летом за 10 млн евро.

Видео гола Траоре