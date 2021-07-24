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Верес - Колос 0:0. Видео обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Сухо в первом матче сезона

Верес - Колос 0:0. Видео обзор матча

Фото: upl.ua/Автор неизвестен

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В матче-открытии кампании 2021/22 чемпионата Украины встречались новичок элитного дивизиона ровенский "Верес" и "Колос". Подопечные Юрия Вирта и Руслана Костышина не сумели поразить ворота друг друга за 90 минут и расписали нулевую ничью.

Луцк. Стадион "Авангард"
Главный арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)
Ассистенты: Ярослав Трехлиб (Днепр), Владимир Жарый (Павлоград)
Верес - Колос 0:0

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В статье: Верес (Ровно) Колос (Ковалевка)
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