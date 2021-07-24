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Степаненко красиво забросил, Алан Патрик в одно касание переправил мяч. ВИДЕО
Второй гол "горняков" в ворота
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
В матче 1-го тура чемпионат Украины сезона 2021/21 донецкий "Шахтер" принимает "Ингулец".
Счет в игре открыл
Видео гола Патрика
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