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Степаненко красиво забросил, Алан Патрик в одно касание переправил мяч. ВИДЕО

Премьер-лига
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Второй гол "горняков" в ворота

Степаненко красиво забросил, Алан Патрик в одно касание переправил мяч. ВИДЕО

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

В матче 1-го тура чемпионат Украины сезона 2021/21 донецкий "Шахтер" принимает "Ингулец".

Счет в игре открыл Лассина Траоре на 12-й минуте встречи. А на 34-й минуте Алан Патрик удвоил преимущество "горняков" - Тарас Степаненко изящно забросил мяч в штрафную гостей, а бразилец в одно касание переправил мяч в ворота.

Видео гола Патрика

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В статье: Алан Патрик Шахтер (Донецк)
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