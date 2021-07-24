Маркевич: Мы рассчитываем на пополнение

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич поделился впечатлениями после ничьей в матче со "Львовом" (1:1):



— Игра получилась интересной для болельщиков. И немного нервной для нас, для тренеров двух команд. Получилась такие "качели". Это был дебютный матч. А такие игры часто получаются нервными. Поэтому были ошибки и технического плана, и тактического. Поэтому, на мой взгляд, результат закономерен.



— Игра получилась неровной. То Ваша команда владела инициативой, то "Львов". Второй тайм лучше начали именно хозяева, но концовка игры была за "Мариуполем". И Микицей мог принести Вашей команде победу. Не сожалеете, что игра завершилась вничью?

— Нет, не сожалению. Ни о чем никогда не надо сожалеть. Такой результат является справедливым. Мы уважаем соперника и говорить, что мы заслужили больше — было бы неправильно. "Львов" продемонстрировал очень хороший уровень бойцовских качеств. Несмотря на то, что у них были проблемы с составом – некоторые ребята заболели. Мы им желаем скорейшего выздоровления. Не могу сказать, что мы довольны результатом, но и не сожалеем.



— В составе "Мариуполя" дебютировали Микицей и Вьюнник. Как Вы оцениваете их дебют?

— Очень хорошо. Также надо добавить Михаила Хромея, которому только недавно исполнилось 17 лет. Он очень уверенно вышел и усилил игру. Мы очень довольны его дебютом. Хотя, безусловно, ему еще надо улучшить свои физические возможности.



— Какие турнирные задачи "Мариуполя"?

— Об этом еще рано говорить. Дайте сыграть 5-6 туров, а потом уже поговорим о задачах.



— У Вас 10 арендованных игроков "Шахтера". Это основные игроки, которые не смогут сыграть против "горняков". Возможно, в этом сезоне уже были переговоры с "Шахтером", с Де Дзерби о том, чтобы эти футболисты сыграли таки против "горняков"?

— Я бы хотел, чтобы "Шахтер" сделал такой шаг. Это было бы на пользу всем.



— Будут ли еще новички у Вас?

— Да. Мы рассчитываем усилить центр обороны, центр поля. Мы рассчитываем на пополнение. Работать с молодыми перспективными ребятами для нас очень интересно.