Динамо сыграет товарищеский матч с Газиантепспором

Киевское "Динамо" договорилось о проведении товарищеского матча с турецким ФК "Газиантепспор" на сборах в Австрии.

На такие меры клуб пошел из-за вспышки коронавируса в ФК "Вильярреал", товарищеский матч с которым должен был состояться завтра.

Таким образом, игра с турками состоится в воскресенье, 25-го июля. Начнется матч в 18:00 по киевскому времени.