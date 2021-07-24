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Динамо сыграет товарищеский матч с Газиантепспором

Премьер-лига
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Клуб продолжает летние сборы

Динамо сыграет товарищеский матч с Газиантепспором

Фото: ФК Динамо

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Киевское "Динамо" договорилось о проведении товарищеского матча с турецким ФК "Газиантепспор" на сборах в Австрии.

На такие меры клуб пошел из-за вспышки коронавируса в ФК "Вильярреал", товарищеский матч с которым должен был состояться завтра.

Таким образом, игра с турками состоится в воскресенье, 25-го июля. Начнется матч в 18:00 по киевскому времени.

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В статье: Динамо (Киев) Вильярреал Газиантепспор (Турция)
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