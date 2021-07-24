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Динамо сыграет товарищеский матч с Газиантепспором
Клуб продолжает летние сборы
Фото: ФК Динамо
Киевское "Динамо" договорилось о проведении товарищеского матча с турецким ФК "Газиантепспор" на сборах в Австрии.
На такие меры клуб пошел из-за вспышки коронавируса в ФК "Вильярреал", товарищеский матч с которым должен был состояться завтра.
Таким образом, игра с турками состоится в воскресенье, 25-го июля. Начнется матч в 18:00 по киевскому времени.
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Источник:Сайт ФК "Динамо Київ"
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