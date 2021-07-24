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Десна выбрала нового капитана на сезон 2021/22
Новым капитаном черниговчан стал Егор Картушов
ФК "Десна" / Автор неизвестен
Черниговская "Десна" представила нового капитана на сезон.
По итогам голосования повязку получил полузащитник Егор Картушов.
30-летний хавбек провел в клубе 10 лет, прошел вместе с командой Вторую лигу, Первую лигу, сыграл в УПЛ и еврокубках.
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Источник:Фейсбук ФК "Десна"
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