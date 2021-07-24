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Шахтер - Ингулец 2:1. Победа - лучший дебют

Премьер-лига
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(4 голосов)

Де Дзерби стартовал. Успешно и с ненужными нервами

Шахтер - Ингулец 2:1. Победа - лучший дебют

Фото: Олександр Приходько

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Футбольная Италия переживает ренессанс. Местный чемпионат стал в разы конкурентнее, вся Европа давно восхищается "Аталантой", а национальная сборная, вместе с Роберто Манчини, добыла победу на недавнем Евро. Теперь кусочек Италии появился и в УПЛ. 42-летний Роберто де Дзерби принял летом донецкий "Шахтер", сменив на посту Луиша Каштру. Ожидания от прихода алленаторе высоки. "Горняки" потеряли корону в прошлом сезоне, которую удерживали до этого четыре года подряд. Цель номер один - вернуть её как можно быстрее.

Шахтер - Ингулец 2:1. Победа - лучший дебют - изображение 1

Чего-чего, а новичков и дебютантов сегодня хватало даже помимо де Дзерби. Только в составе "Ингульца" таких мы насчитали сразу шесть штук - Опанасенко, Поспелов, Полегенько, Гальчук, Шарай и Ситало. Помимо дебютантов, Сергей Лавриненко решил еще и сменить игровую схему, выпустив сразу пять защитников. Решение оправданное, учитывая мотивацию и силу оппонента. Что касается "Шахтера", то все три новичка сегодня вышли в старте - Педриньо, Марлон и Траоре. Все получилось так, как мы и прогнозировали в анонсе.

Начало матча - ураган. Еще до 12-й минуты, когда случился первый гол, "горняки" создали несколько хороших моментов. Соломон, Майкон и Корниенко имели все шансы открывать счет. Однако им не хватило точности и везения. Этого добра в достатке было у Траоре. 20-летний нападающий сразу начал оправдывать свой трансфер, в касание, аки истинный форвард, замкнув прострел от Манора Соломона. Есть первый гол в эру де Дзерби.

Шахтер - Ингулец 2:1. Победа - лучший дебют - изображение 2

"Горняки" продолжали полностью владеть инициативой, что помогло им забить во второй раз до перерыва. Классная передача от Степаненко в штрафную дошла до Патрика, который пробил опытного Гальчука - 2:0. Красота. "Ингулец" за первые 45 минут смог запомниться лишь моментом Ситало. Матвиенко отдал безобразную передачу на Трубина, выведя форварда "Ингульца" на ударную позицию. Благо для Николая, голкипер "Шахтера" в ближнем бою одержал победу.

Вероятнее всего, игроки "Шахтера" в перерыве вспомнили "славные" времена прошлого сезона, после чего решили существенно сбросить темп во втором тайме. Быстрых передвижений было мало, моментов и того меньше. Можно вспомнить неплохой выпад левым краем, когда Соломон попал в штангу, а также гол Патрика. Ну как гол, точный удар был, но ассистирующий Траоре находился в офсайде. Радость от забитого получилась преждевременной.

Шахтер - Ингулец 2:1. Победа - лучший дебют - изображение 3

У "Ингульца" не было и того. По крайней мере, до определенного момента. В перерыве один новичок, Ситало, уступил место другому - фактурному африканцу Майклу Гопей Стефену. Тот сумел игру усилить. Сначала выиграл воздух в штрафной соперника, но смазал с ударом, а в конце игре еще и гол забил. Да, да. Когда казалось, что у "Шахтера" все под контролем, Козак начал атаку гостей, скинул на Опанасенко, который прострелил точно на Майкла Стефена - форвард в касание отправил круглого в ворота. Отметим, что в эпизоде, возможно, был офсайд. В конце "казаки" попытались даже вырвать ничью, но сегодня они ограничились одним голом.

Резюмируем. "Шахтер" провел классный первый тайм и вполне мог забивать больше двух голов, если бы не проблемы с реализацией. Движение вперед точно есть. Однако расслабленность и физическая готовность спровоцировали достаточно нервную концовку для вице-чемпиона Украины. Благо для де Дзерби, все обошлось.

"Ингулец"? Кроме забитого гола что-то вспомнить сложно. Тяжело им будет в этом сезоне...

Фото - Александр Приходько

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Ассистенты: Александр Корнийко (Миргород), Владимир Высоцкий (Запорожье)
Шахтер - Ингулец 2:1
Голы: Лассина Траоре 12, Алан Патрик 35 - Майкл Гопей Стефен 82
Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Марлон, Тарас Степаненко, Виктор Корниенко (Витао 83), Манор Соломон, Алан Патрик (Георгий Судаков 70), Николай Матвиенко, Лассина Траоре, Майкон де Андраде, Педриньо (Тете 70)
Ингулец: Евгений Гальчук, Евгений Запорожец, Владислав Шарай (Иван Головкин 73), Павел Полегенько, Андрей Коробенко, Артём Ситало (Майкл Гопей Стефен 46), Виталий Павлов (Александр Козак 73), Михаил Шишка, Евгений Опанасенко, Максим Ковалев, Дмитрий Поспелов
Предупреждения: Евгений Запорожец 40, Виталий Павлов 65

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В статье: Алан Патрик Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (78)
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Иванисеня (Ивано Франковск)
24.07.2021 в 22:42
Чомусь усі забувають,що це лише перший тур.Зрозуміло,що іще не все виходило,ще не оптимальна форма у футболістів.Зрозуміло, що не все,що хотіли тренери-вийшло.Але,що стосується Шахтаря-можна побачити новий стиль гри.Вже окрім перепасовок біля майданчика суперника є і удари по воротах,у нових гравців Шахтаря є громадний потенціал.Так що судити можна буде про справжню силу та гру Шахтаря десь через місяць.Як,я думаю і про гру інших команд.Тоді команди,особливо,що гратимуть у єврокубках повинні вийти на пік своєї форми.Що стосується Інгульця-добра команда,с характером.Але сьогодні явно на їхньому боці була фортуна.Так що,як кажуть-поживем и увидим
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
24.07.2021 в 22:41
глянул обзор. а Ингулец решил поиграть в футбол только с 85 минуты штоле
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0
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
24.07.2021 в 22:36
Были кротами,стали педриньями..пхахахаха
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+3
-2
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IM-RM-DK (Miami)
24.07.2021 в 22:37
ПС.были вонючими кротами,стали кончеными педриньями,так будет более точно))))))
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+3
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
24.07.2021 в 22:41
да ты прям в ударе
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.07.2021 в 22:44
даша, не скули - иди ублажи парочку чёрных маямцев!
0
-1
Comment06 (Украина)
24.07.2021 в 22:29
Вовремя пропустили гол в конце игры и получили нервотрепку! При тотальном преимуществе владения мячом нанести всего 5 ударов в створ ворот далеко не топового соперника и беспомощно пропустить гол после практически единственной атаки - это далеко не уровень Лиги чемпионов! Игра больше напоминала дворовый дырдыр без ворот. Работы- не початый край!
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+3
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
24.07.2021 в 22:23
На аналах сегодня все перепихнуться от счастья))) их понять можно-все таки клуб педринь,и этим все сказано,сам Бог ещё раз отметил шельму!!!
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+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.07.2021 в 22:28
чмо, учись правильно писАть!
Ответить
0
-2
avatar
IM-RM-DK (Miami)
24.07.2021 в 22:36
Закрой хавальник -чмошный педриньо
+1
-1
Джин Тоник (R)
24.07.2021 в 22:29
донецкие педриньи
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+2
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.07.2021 в 22:19
Шахтер - чемпион!!!!!!!!
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+1
-4
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.07.2021 в 22:12
Все норм! Старт сделан, будет толк! Расслабились - пропустили, но это даже хорошо, пусть учат итальянцы быть всегда сконцентрироваными.
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+2
-4
Геродот (Винница)
24.07.2021 в 22:11
После громкий приобретений и появления нового тренера наверное все ожидали уверенной победы Шахтера, а победа получилась нервная, с валидольным концом. Определенные объяснения этому есть. Невозможно за месяц поставить игру, которая хочется тренеру. Чувствовалась и определенная несыгранность новичков с командой, особенно Траоре, потому при колоссальном преимуществе во владении мячом (77%), Шахтер создавал мало острых моментов. Как по мне, Шахтер как и при Каштру слишком увлекался контролем мяча путем мелких передач друг другу, что тормозило атаки и позволяло Ингульцу вовремя перекрывать зоны для атаки. Но есть к игре Шахтера и вопросы, в первую очередь к защитной линии слева. Корниенко и Матвиенко сыграли там неуверенно, из этой зоны во время редких контратак Ингульца постоянно исходила опасность. Когда забивали гол, защитники Шахтера выглядели статистами. Похоже защита Шахтера по прежнему остается слабым местом команды. Конечно, по одной игре сложно судить о потенциале команды, но до игры с Генком у Шахтера есть всего одна игра - с ФК Львов. Хотелось бы в этой игре увидеть более уверенный и креативный Шахтер, а не запасаться как сегодня валидолом.
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+3
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.07.2021 в 22:17
так колхозники стояли у своей штрафной всей командой - какие там должны быть передачи?)) или тики-така, или вывод на ударную позицию + удар!
Ответить
0
-5
Бутига (Чернигов)
24.07.2021 в 22:08
Корниенко выглядел слабым звеном. Матвиенко еще из отпуска не вышел.
Ответить
+3
0
Dimka26 (Чернигов)
24.07.2021 в 22:09
и походу Исмаили уже списан. Поэтому... на левом фланге защиты у Шахты будет беда
Ответить
+4
0
avatar
simargl (Чернигов)
24.07.2021 в 22:07
Игульцу тяжело будет... но всё равно ШД начудил мало забив да ещё пропустив от них)))
Ответить
+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.07.2021 в 22:07
Педриньо хорош! Техничный!
Ответить
+1
-4
Dimka26 (Чернигов)
24.07.2021 в 22:01
Как-то средненько Шахтер показал себя. Ингулец совсем был никакой, но даже против такйо команды смогли пропустить
Ответить
+6
-2
trey222
24.07.2021 в 22:01
Я только одног не понял,где они в этой игре нашли чемпиона Украины?
Ответить
+4
-1
dp_dp (Ukraine)
24.07.2021 в 22:03
Шахта в этом году будет чемпионом, инфа-сотка.
Ответить
+2
-4
avatar
simargl (Чернигов)
24.07.2021 в 22:08
Думаешь всё же Ингулец будет чемпионом )???
Ответить
+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.07.2021 в 22:30
чемпионом - нет, а вот через сезон выиграть первенство первой лиги - вполне!
0
-1
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
24.07.2021 в 21:55
Некоторые наблюдения не касающиеся событий на поле: 1) на скамейке запасных Шахтёра украинские игроки и легионеры сидели отдельно друг от друга. Первые имели грустный вид, а лица других излучали веселье. 2) на стадионе ОСК Олимпийский Шахтёр заменил кресла на одном центральном секторе в клубные цвета. Следующим шагом будет переименование стадиона в «Шахтер Арена» 3) на послематчевой студии Сергей Юрьевич Морозов решил больше не маскироваться как независимый эксперт и сказал следующее: «Мне очень понравились НАШИ новички».
Ответить
+6
-4
aleks68
24.07.2021 в 21:57
ещё немного и пойдёшь вешаться?
Ответить
+5
-7
аалекс ( Крым)
24.07.2021 в 21:58
Завидуй молча.
Ответить
+4
-9
dp_dp (Ukraine)
24.07.2021 в 21:59
Чуть ниже ответил. Вы так же требовали "справедливости" и незаангажированности, когда на национальных каналах открыто топили за ДК? С х.я ли сейчас тогда такая резвая реакция?
Ответить
+3
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.07.2021 в 22:17
та шо ты от дупамовцев хочешь? они ж "стаааалица"!))
0
-3
dp_dp (Ukraine)
24.07.2021 в 22:33
Стааалица-это и есть признак ущербной позиции, особенно во время открытых границ. Никому нет дела до этих условностей, только лишь, наверное, кроме людей, котоые в каменном веке живут и мыслят категориями "столиц".
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.07.2021 в 22:42
так я ж о том же!)))
0
0
avatar
zloyded (Киев)
24.07.2021 в 21:48
Ха-ха-ха! Відскочив той Де Дзербі! Був би Інгулець трохи сміливіший у першому таймі і невідомо, що б кроти отримали!
Ответить
+4
-8
aleks68
24.07.2021 в 21:55
полечи голову убогий
Ответить
+6
-3
avatar
simargl (Чернигов)
24.07.2021 в 22:10
Ты игру смотрел )))??
Ответить
+1
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.07.2021 в 22:24
Так оно никогда ничего не смотрит, просто тявкает невпопад!
0
-1
avatar
scorpius (Ck)
24.07.2021 в 21:44
Новички в целом хорошо себя показали. Приятно удивил Педриньо своей сыгранностью с Додо, будто уже давно шпилят вместе, Марлон в целом старался играть надежно, Траоре еще не хватает взаимопонимания с командой, но забил - и на том спасибо.
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+4
-6
Alex-696 (Немирів)
24.07.2021 в 22:30
Шпілят? Ну-ну)))
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.07.2021 в 22:32
дебил, "шпилить" - играть!
0
0
Yurget (Чернигов)
24.07.2021 в 21:42
Походу, коментаторы записалисьб в доноры спермы (так стонали от игры Шахтера). Может кто-то им скажет, что не вся Украина дрочит на шахту?
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+9
-6
avatar
zloyded (Киев)
24.07.2021 в 21:50
Это нужно иметь хоть немного достоинства, чтобы подписывать контракт на трансляцию с такими кАНАЛами! Это ни капли уважения к командам-соперникам кротовни! Один Сахтел най-най, а остальные - так... Вам самим не стыдно, что вас так имеют?!
Ответить
+3
-4
aleks68
24.07.2021 в 21:54
смотри г+г от КАЛОмойского.там вылижут зад динамо.
+6
-3
dp_dp (Ukraine)
24.07.2021 в 21:57
А ты не замечал как все 90е и часть 2000х всякие Дерепы открыто топили за ДК в эфирах внутреукраинских? Гранд, то-се. С какого перепугу на нац.каналах был этот треш больше десятка лет? К чему это я-в Украине нет нейтрального тв-поэтому чему ты вдруд удивиться решил?
+5
-5
Некр!т (Дзвонимісто)
24.07.2021 в 22:14
Хотів подивитись на кротів з новим тренером і 3 новачками у старті, але на 8 хв. вимкнув із-за двох недоКоментаторів,
+2
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
24.07.2021 в 22:00
Надо было слышать как стонал Сабо на предматчевой студии. Я думал его «кондрашка хватит», реальный экстаз был когда говорил о Шахтере, Де Дзерби и новичках.
Ответить
+4
-2
vituynia (Черкассы)
24.07.2021 в 22:19
Да ладно,Дерепа ни за кого не топил,он засыпал во время матча,к тому же всё время путал и футболистов и команды)),у него все игроки были по фамилиям захисник господарів і нападник гостей). Хотя да,в те времена комментаторы динамовцам слегка симпатизировали. Но такого неуважения и презрения, как сейчас к соперникам Шахтёра,тогда всё же не было.
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+3
0
аалекс ( Крым)
24.07.2021 в 21:41
Шахтер с победой. Футболисты Ингульца еще не восстановились после Евро 2020.
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+6
-9
avatar
simargl (Чернигов)
24.07.2021 в 22:12
Они просто еще не вернулись с Евро )))... с клубники)))
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+2
-2
avatar
IM-RM-DK (Miami)
24.07.2021 в 21:40
Подскажите,кто смотрел это унылое овно,судьи снова вытянули даунецких педринь или просто чмохтарю повезло???
Ответить
+6
-11
avatar
scorpius (Ck)
24.07.2021 в 21:46
Судья судил нормально, Шахтер наиграл на более уверенную победу, но по старой памяти в конце расслабился и пропустил, но ты не бзди - у команды всё будет гуд!
Ответить
+6
-8
aleks68
24.07.2021 в 21:59
унылое .овно у тебя в голове.чмоктать будет только твоё .....динамо.
Ответить
+5
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.07.2021 в 22:13
дашка, инна!
Ответить
0
-4
avatar
IM-RM-DK (Miami)
24.07.2021 в 22:21
О как возбудились даунецкие педриньи..пхахахаха
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+3
-1
avatar
scorpius (Ck)
24.07.2021 в 21:37
Наверное глупо в первой игре сезона сразу же хотеть видеть "новый сильный Шахтер". Есть изменения, которые бросаются в глаза, но и много старого и привычного, так что работы у Де Дзерби непочатый край.
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+5
-4
ulych (Запоріжжя)
24.07.2021 в 21:36
І Судачьок біл? О!
Ответить
+3
-1
avatar
alex 66 (Кременчук)
24.07.2021 в 21:33
Как то слабо для обновленного Шахтера ..
Ответить
+11
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.07.2021 в 21:34
соломон слишком хотел забить в свой др, но его игра сегодня была лучшей из всей команды
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+5
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.07.2021 в 21:33
патрика всё равно нах! есть судаков, бондаренко! игру нужно было делать в 1-м тайме 4:0 и выпускать молодёжь
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+6
-10
avatar
таврия19752009 (симферополь)
24.07.2021 в 21:31
Опять вместо того что бы забить 3-5 голов.катание возле штрафной и нервная концовка.Все таки 3 футболиста мало что бы прошлую психологию поменять .Типа силы бережем
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+6
-3
avatar
alex.belogubko (одесса)
24.07.2021 в 21:31
ШД сильно много финтят а завешающего удара нет --это ещё не показатель игры --посмотрим ЛЧ--пока не чего хорошего не тот соперник
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+7
-1
Джин Тоник (R)
24.07.2021 в 21:29
нУ а Мудрик,Бондарчук и Конопля плотно присели на лавочку...добились,вместо того чтоб играть в Десне
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+3
-8
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kotigorok (Чернігів)
24.07.2021 в 21:30
У Десні напіврозпад. На жаль. Там цим мажорам зараз голодно.
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+7
-1
avatar
simargl (Чернигов)
24.07.2021 в 22:15
Розпад у тебя в голове ... давно и надолго... иди сдрочи и успокойся раз уж бабы не дают )))
0
-1
aleks68
24.07.2021 в 21:51
тупая гнида когда уже заткнёшься?
Ответить
+1
-4
Джин Тоник (R)
24.07.2021 в 21:28
эх,судьи как всегда за кротов.молодцы Ингулец что забили голешник.в след.играх ШК проиграет 100% тому же Генгу.
Ответить
+4
-10
avatar
kotigorok (Чернігів)
24.07.2021 в 21:29
З Дитинства за Генг.)))
Ответить
+2
-8
avatar
simargl (Чернигов)
24.07.2021 в 22:15
Не гони, ты за динаму
0
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.07.2021 в 21:36
что ж ты такая тупая?
Ответить
+2
-7
avatar
rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
24.07.2021 в 21:36
Генг Бенг
Ответить
+1
-1
aleks68
24.07.2021 в 21:47
"прогнозист"от бога ты уже победил шахтёр сегодня?и переломал ноги всему составу горняков?вся Украина ждала???ты чуть не захлебнулся слюной перед матчем.почему ты такой тупой?это у тебя от рождения?гавкай тупая моська дальше.а лучше полечи голову и оставь футбол в покое.со своими высерами ты е....й баобаб.сгинь с сайта,не лепи гнилые отмазки и прикрой своё вонючее е.....о
Ответить
+2
-5
schabay (Краснодон)
24.07.2021 в 21:59
Там всё проще - джин тоник - стоярождённый
+3
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.07.2021 в 22:20
точка G-n-tonic
0
-2
avatar
kotigorok (Чернігів)
24.07.2021 в 21:28
Холуйський заголовок. Вимучили 40- мільйонні ніггери перемогу над ніяким Папагульцем.
Ответить
+8
-9
aleks68
24.07.2021 в 21:49
просто забили два мяча и стали валять дурака умник
Ответить
+5
-5
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.07.2021 в 21:28
Разница в классе космическая, всерано, что Шахтер продолжает спаринги.
Ответить
+5
-7
avatar
kotigorok (Чернігів)
24.07.2021 в 21:28
Типа з командою Ракува?)
Ответить
+4
-5
aleks68
24.07.2021 в 22:02
0
-4
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.07.2021 в 21:27
С почином!!!
Ответить
+5
-9
Fishing 555 (Rivne)
24.07.2021 в 22:04
На той світ.
Ответить
+3
-2


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