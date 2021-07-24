Шахтер - Ингулец 2:1. Победа - лучший дебют

Футбольная Италия переживает ренессанс. Местный чемпионат стал в разы конкурентнее, вся Европа давно восхищается "Аталантой", а национальная сборная, вместе с Роберто Манчини, добыла победу на недавнем Евро. Теперь кусочек Италии появился и в УПЛ. 42-летний Роберто де Дзерби принял летом донецкий "Шахтер", сменив на посту Луиша Каштру. Ожидания от прихода алленаторе высоки. "Горняки" потеряли корону в прошлом сезоне, которую удерживали до этого четыре года подряд. Цель номер один - вернуть её как можно быстрее.

Чего-чего, а новичков и дебютантов сегодня хватало даже помимо де Дзерби. Только в составе "Ингульца" таких мы насчитали сразу шесть штук - Опанасенко, Поспелов, Полегенько, Гальчук, Шарай и Ситало. Помимо дебютантов, Сергей Лавриненко решил еще и сменить игровую схему, выпустив сразу пять защитников. Решение оправданное, учитывая мотивацию и силу оппонента. Что касается "Шахтера", то все три новичка сегодня вышли в старте - Педриньо, Марлон и Траоре. Все получилось так, как мы и прогнозировали в анонсе.

Начало матча - ураган. Еще до 12-й минуты, когда случился первый гол, "горняки" создали несколько хороших моментов. Соломон, Майкон и Корниенко имели все шансы открывать счет. Однако им не хватило точности и везения. Этого добра в достатке было у Траоре. 20-летний нападающий сразу начал оправдывать свой трансфер, в касание, аки истинный форвард, замкнув прострел от Манора Соломона. Есть первый гол в эру де Дзерби.

"Горняки" продолжали полностью владеть инициативой, что помогло им забить во второй раз до перерыва. Классная передача от Степаненко в штрафную дошла до Патрика, который пробил опытного Гальчука - 2:0. Красота. "Ингулец" за первые 45 минут смог запомниться лишь моментом Ситало. Матвиенко отдал безобразную передачу на Трубина, выведя форварда "Ингульца" на ударную позицию. Благо для Николая, голкипер "Шахтера" в ближнем бою одержал победу.

Вероятнее всего, игроки "Шахтера" в перерыве вспомнили "славные" времена прошлого сезона, после чего решили существенно сбросить темп во втором тайме. Быстрых передвижений было мало, моментов и того меньше. Можно вспомнить неплохой выпад левым краем, когда Соломон попал в штангу, а также гол Патрика. Ну как гол, точный удар был, но ассистирующий Траоре находился в офсайде. Радость от забитого получилась преждевременной.

У "Ингульца" не было и того. По крайней мере, до определенного момента. В перерыве один новичок, Ситало, уступил место другому - фактурному африканцу Майклу Гопей Стефену. Тот сумел игру усилить. Сначала выиграл воздух в штрафной соперника, но смазал с ударом, а в конце игре еще и гол забил. Да, да. Когда казалось, что у "Шахтера" все под контролем, Козак начал атаку гостей, скинул на Опанасенко, который прострелил точно на Майкла Стефена - форвард в касание отправил круглого в ворота. Отметим, что в эпизоде, возможно, был офсайд. В конце "казаки" попытались даже вырвать ничью, но сегодня они ограничились одним голом.

Резюмируем. "Шахтер" провел классный первый тайм и вполне мог забивать больше двух голов, если бы не проблемы с реализацией. Движение вперед точно есть. Однако расслабленность и физическая готовность спровоцировали достаточно нервную концовку для вице-чемпиона Украины. Благо для де Дзерби, все обошлось.

"Ингулец"? Кроме забитого гола что-то вспомнить сложно. Тяжело им будет в этом сезоне...

Фото - Александр Приходько

Киев. НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Ассистенты: Александр Корнийко (Миргород), Владимир Высоцкий (Запорожье)

Шахтер - Ингулец 2:1

Голы: Лассина Траоре 12, Алан Патрик 35 - Майкл Гопей Стефен 82

Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Марлон, Тарас Степаненко, Виктор Корниенко (Витао 83), Манор Соломон, Алан Патрик (Георгий Судаков 70), Николай Матвиенко, Лассина Траоре, Майкон де Андраде, Педриньо (Тете 70)

Ингулец: Евгений Гальчук, Евгений Запорожец, Владислав Шарай (Иван Головкин 73), Павел Полегенько, Андрей Коробенко, Артём Ситало (Майкл Гопей Стефен 46), Виталий Павлов (Александр Козак 73), Михаил Шишка, Евгений Опанасенко, Максим Ковалев, Дмитрий Поспелов

Предупреждения: Евгений Запорожец 40, Виталий Павлов 65