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Шахтер - Ингулец 2:1. Обзор матча и видео голов
Успешное итальянское начало
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Роберто Де Дзерби стартовал в официальных матчах у руля "Шахтера" с победы - "горняки" обыграли "Ингулец" в первом туре УПЛ сезона 2021/22. Донецкая команда сделала результат в первые 35 минут, голами отметились Лассина Траоре и Алан Патрик. Гости сумели отыграть мяч в концовке поединка, но было слишком поздно.
Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Ассистенты: Александр Корнийко (Миргород), Владимир Высоцкий (Запорожье)
Голы: Лассина Траоре 12, Алан Патрик 35 - Майкл Гопей Стефен 82
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