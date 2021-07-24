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Шахтер - Ингулец 2:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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Успешное итальянское начало

Шахтер - Ингулец 2:1. Обзор матча и видео голов

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

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Роберто Де Дзерби стартовал в официальных матчах у руля "Шахтера" с победы - "горняки" обыграли "Ингулец" в первом туре УПЛ сезона 2021/22. Донецкая команда сделала результат в первые 35 минут, голами отметились Лассина Траоре и Алан Патрик. Гости сумели отыграть мяч в концовке поединка, но было слишком поздно.

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Ассистенты: Александр Корнийко (Миргород), Владимир Высоцкий (Запорожье)
Шахтер - Ингулец 2:1
Голы: Лассина Траоре 12, Алан Патрик 35 - Майкл Гопей Стефен 82

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В статье: Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово)
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