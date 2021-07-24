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Де Дзерби: В ситуации с пропущенным голом мы почувствовали страх все потерять
Наставник "горняков" прокомментировал победу над "Ингульцом"
Фото: ФК Шахтер
Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби подвел итоги
– Я считаю, что мы провели очень хороший матч. Мы должны были закрывать его раньше и побеждать с разницей в более чем 2 мяча. В футболе, играешь ты в Италии или Украине, если ты не закрываешь матч, то возникает риск все потерять.
Считаю, что у нас команда очень качественная, но в то же время достаточно молодая. Нам нужно расти ментально и иметь жажду к победе с как можно большим счетом. Не должно возникать удовольствия от того, что мы создаем моменты, но их не забиваем.
– Какие претензии по работе в обороне?
– Не считаю, что упала концентрация. Считаю, что гол, который мы пропустили, – достаточно случайный. Мы его получили, когда хотели забрать мяч и в той ситуации, когда имели возможность переждать, а не действовать так быстро. Вопрос не в потере концентрации – при счете 2:1 нам было трудно в концовке.
– В старте было 3 новичка, как вы их оцените?
– Все трое сыграли на довольно приличном уровне. 82 минуты все играли прекрасно. За этот период мы могли забить 4-5 мячей. Только в ситуации с пропущенным голом мы почувствовали нервозность и страх все потерять. В целом я доволен своей командой, – рассказал Де Дзерби.
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