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Де Дзерби: В ситуации с пропущенным голом мы почувствовали страх все потерять

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "горняков" прокомментировал победу над "Ингульцом"

Де Дзерби: В ситуации с пропущенным голом мы почувствовали страх все потерять

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби подвел итоги победы над "Ингульцом" в матче первого тура УПЛ сезона 2021/22.

– Я считаю, что мы провели очень хороший матч. Мы должны были закрывать его раньше и побеждать с разницей в более чем 2 мяча. В футболе, играешь ты в Италии или Украине, если ты не закрываешь матч, то возникает риск все потерять.

Считаю, что у нас команда очень качественная, но в то же время достаточно молодая. Нам нужно расти ментально и иметь жажду к победе с как можно большим счетом. Не должно возникать удовольствия от того, что мы создаем моменты, но их не забиваем.

– Какие претензии по работе в обороне?

– Не считаю, что упала концентрация. Считаю, что гол, который мы пропустили, – достаточно случайный. Мы его получили, когда хотели забрать мяч и в той ситуации, когда имели возможность переждать, а не действовать так быстро. Вопрос не в потере концентрации – при счете 2:1 нам было трудно в концовке.

– В старте было 3 новичка, как вы их оцените?

– Все трое сыграли на довольно приличном уровне. 82 минуты все играли прекрасно. За этот период мы могли забить 4-5 мячей. Только в ситуации с пропущенным голом мы почувствовали нервозность и страх все потерять. В целом я доволен своей командой, – рассказал Де Дзерби.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово) Роберто Де Дзерби
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Источник:
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Комментарии (4)
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Джин Тоник (R)
24.07.2021 в 22:35
Скоро Гент раскатает Шахтер Киев и Потом Динамо-Динамо оооо.Все адекватные Украинцы против клуба Ахметхана
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0
-3
FC Energy (Новая Каховка)
24.07.2021 в 22:38
Ты решил, кто адекватный, кто нет?
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.07.2021 в 22:41
дура, ты вообще отличаешь буквы в названиях команд или абы что пи З динамонуть?
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.07.2021 в 22:29
тренер, который адекватно отвечает на вопросы! не то, что запуганный каштру
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+1
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