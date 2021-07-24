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Лавриненко: Шахтер с нами на разных полюсах. Им надо бороться с Динамо

Премьер-лига
(4 голосов)

Наставник "Ингульца" подвел итоги игры с "горняками"

Лавриненко: Шахтер с нами на разных полюсах. Им надо бороться с Динамо

фото - ФК Інгулець

Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко прокомментировал поражение от донецкого "Шахтера" в матче первого тура УПЛ.

"Удивить теперешний "Шахтер" мы ни чем не могли. Команда укомплектована. Мы сейчас с ними на разных полюсах. Мы рассчитывали, что будут моменты на контратаках, но "Шахтер" очень быстро работал с мячом. Тяжело было – 70 минут они нас полоскали очень крепко. На "Шахтер" нам пока не стоит равняться – у нас будут свои соперники, с которыми нужно будет играть на равных. А "Шахтер" пусть борется с "Динамо".

Замена Ситало на Стефена? Артем навязывал борьбу, насколько мог. Замена была вынужденная – он почувствовал боль, мы не стали рисковать, потому что счет был уже не в нашу пользу и вряд ли бы мы эту игру спасли.

Стефен пропустил почти всю предсезонную подготовку, но вышел, забил мяч, что очень важно для нападающего. Будем надеяться, что так и дальше будет. Мы для этого его и брали, чтобы он помогал.

Команда еще не готова, мы столкнулись с проблемами комплектации – некоторые приехали за 3 дня до старта чемпионата, в стартовой обойме было 7 новичков по сравнению с прошлым сезоном. Нужно время – за неделю команду сложно построить. Впереди длинная дистанция. Думаю, мы справимся и будет боеспособный коллектив", – рассказал Лавриненко.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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Источник:
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