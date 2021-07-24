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Металлист 1925 - Рух. АУДИО онлайн трансляция матча УПЛ

Премьер-лига
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Продолжение стартового тура Премьер-лиги

Металлист 1925 - Рух. АУДИО онлайн трансляция матча УПЛ

Фото: Металлист 1925 / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 1-го тура чемпионата Украины между "Металлистом 1925" и "Рухом".

Харьковчане дебютируют в украинской Премьер-лиге поединком против команды, которая годом ранее вышла в элиту. Обе команды не ставят перед собой высоких задач, но вполне могут побороться за звание главной силы в своём регионе. Каким будет старт сезона для них?

Металлист 1925 Рух прямая трансляция игры будет прямо в этом стриме в АУДИО формате. Мы начинаем 25 июля в 16:55 по Киеву - за пять минут до стартового свистка.

Комментатор: Александр Рыженко
Режиссер трансляции: Александр Рыженко

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В статье: Рух (Львов) Металлист 1925 (Харьков)
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