Металлист 1925 - Рух. АУДИО онлайн трансляция матча УПЛ

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 1-го тура чемпионата Украины между "Металлистом 1925" и "Рухом".

Харьковчане дебютируют в украинской Премьер-лиге поединком против команды, которая годом ранее вышла в элиту. Обе команды не ставят перед собой высоких задач, но вполне могут побороться за звание главной силы в своём регионе. Каким будет старт сезона для них?

Металлист 1925 Рух прямая трансляция игры будет прямо в этом стриме в АУДИО формате. Мы начинаем 25 июля в 16:55 по Киеву - за пять минут до стартового свистка.

Комментатор: Александр Рыженко

Режиссер трансляции: Александр Рыженко