Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Когут о матче с Колосом: Не хватило в конце точку поставить
Но матч “на ноль” - тоже в актив
Голкипер ровенского "Вереса" Богдан Когут прокомментировал
"Не хватило в конце точку поставить. Были моменты, предпосылки. Не хватило в конце последнего касания, чтобы забить.
Конечно, позитив, когда возле твоих ворот минимум моментов и команда не проигрывает. Спасибо защитникам, сегодня удачно отыграли", - сказал Когут.
Голкипер ровенчан за весь поединок записал в свой актив один сейв. В целом по его воротам было нанесено шесть ударов.
Следующий матч "Верес" проведет против "Динамо" в Киеве на НСК "Олимпийский" 1 августа.
Популярное сейчас
- Олимпиада 2020: максимально полный календарь соревнований
- Беринчик - Лобов: Видео-обзор кровавой бойни в Киеве
- Шахтер - Ингулец 2:1. Победа - лучший дебют
- 12 арендованных, конфликт с фанами и легендарный капитан. С чем Черноморец возвращается в УПЛ
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО
- Даша Савина и Валерий Бондарь устроили предсвадебную фотосессию на Олимпийском