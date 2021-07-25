Когут о матче с Колосом: Не хватило в конце точку поставить

Голкипер ровенского "Вереса" Богдан Когут прокомментировал первый матч команды в новом сезоне УПЛ против ковалевского "Колоса" :

"Не хватило в конце точку поставить. Были моменты, предпосылки. Не хватило в конце последнего касания, чтобы забить. Конечно, позитив, когда возле твоих ворот минимум моментов и команда не проигрывает. Спасибо защитникам, сегодня удачно отыграли", - сказал Когут.

Голкипер ровенчан за весь поединок записал в свой актив один сейв. В целом по его воротам было нанесено шесть ударов.

Следующий матч "Верес" проведет против "Динамо" в Киеве на НСК "Олимпийский" 1 августа.