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Когут о матче с Колосом: Не хватило в конце точку поставить

Премьер-лига
(1 голосов)

Но матч “на ноль” - тоже в актив

Когут о матче с Колосом: Не хватило в конце точку поставить

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Голкипер ровенского "Вереса" Богдан Когут прокомментировал первый матч команды в новом сезоне УПЛ против ковалевского "Колоса":

"Не хватило в конце точку поставить. Были моменты, предпосылки. Не хватило в конце последнего касания, чтобы забить.

Конечно, позитив, когда возле твоих ворот минимум моментов и команда не проигрывает. Спасибо защитникам, сегодня удачно отыграли", - сказал Когут.

Голкипер ровенчан за весь поединок записал в свой актив один сейв. В целом по его воротам было нанесено шесть ударов.

Следующий матч "Верес" проведет против "Динамо" в Киеве на НСК "Олимпийский" 1 августа.

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В статье: Богдан Когут Колос (Ковалевка)
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Источник:
Футбол1/2/3

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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
25.07.2021 в 08:49
Колос определенно заматерел в Вышке, но от того сильно правильный стал, куда-то былая лихость, даже дерзость, подевались. Играют чисто "на классе" ... ну а того класса столько, что выйграй Верес, никто бы не удивился ... ;)
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