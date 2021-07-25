Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Костышин пожаловался на газон стадиона в Луцке: Игра вышла бей-беги
Тем более что ровенчане - тяжелая команда
koloskovalivka.com
Главный тренер ковалевского "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал ничью своих подопечных в
"Не хочу обидеть владельцев стадиона, но трава очень высокая и не быстрая, все застревает. Поэтому и футбол такой как в исполнении “Вереса”, так и нашей команды.
Получилась не очень интересная игра для болельщиков. Мало моментов, получился бей-беги. “Верес” играет больше персонально, сидит на ноге, агрессивная команда, очень вертикальная – тяжело против них играть", - сказал Костышин.
Напомним, что "Верес" проводит матчи на стадионе "Авангард" в Луцке, так как домашняя арена в Ровно находится на стадии реконструкции.
Популярное сейчас
- Переговоры по трансферу Зозули приостановлены из-за реакции фанатов
- Де Дзерби: В ситуации с пропущенным голом мы почувствовали страх все потерять
- Шахтер - Ингулец 2:1. Победа - лучший дебют
- Цитаишвили и компания. Динамо отдало в аренду Черноморцу 12 игроков
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО
- Алиев снял новый трэш-клип. Про УАФ, Лучи и Баранку. Осторожно, ненормативная лексика!