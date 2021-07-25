Костышин пожаловался на газон стадиона в Луцке: Игра вышла бей-беги

Главный тренер ковалевского "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал ничью своих подопечных в матче против "Вереса" :

"Не хочу обидеть владельцев стадиона, но трава очень высокая и не быстрая, все застревает. Поэтому и футбол такой как в исполнении “Вереса”, так и нашей команды.

Получилась не очень интересная игра для болельщиков. Мало моментов, получился бей-беги. “Верес” играет больше персонально, сидит на ноге, агрессивная команда, очень вертикальная – тяжело против них играть", - сказал Костышин.