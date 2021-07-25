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Костышин пожаловался на газон стадиона в Луцке: Игра вышла бей-беги

Премьер-лига
(2 голосов)

Тем более что ровенчане - тяжелая команда

Костышин пожаловался на газон стадиона в Луцке: Игра вышла бей-беги

koloskovalivka.com

Новина українською

Главный тренер ковалевского "Колоса" Руслан Костышин прокомментировал ничью своих подопечных в матче против "Вереса":

"Не хочу обидеть владельцев стадиона, но трава очень высокая и не быстрая, все застревает. Поэтому и футбол такой как в исполнении “Вереса”, так и нашей команды.

Получилась не очень интересная игра для болельщиков. Мало моментов, получился бей-беги. “Верес” играет больше персонально, сидит на ноге, агрессивная команда, очень вертикальная – тяжело против них играть", - сказал Костышин.

Напомним, что "Верес" проводит матчи на стадионе "Авангард" в Луцке, так как домашняя арена в Ровно находится на стадии реконструкции.

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В статье: Руслан Костышин Верес (Ровно) Колос (Ковалевка)
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Источник:
Футбол1/2/3

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Комментарии (2)
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Ten0N (Leopolis)
25.07.2021 в 09:31
П1зданул клоун который только в бей-беги умеет.
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0
Albel (Севастополь)
25.07.2021 в 09:25
поганий танцор Костишин
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+2
0


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