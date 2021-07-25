Десна - Черноморец: где и когда смотреть матч УПЛ

Спустя два года одесский "Черноморец" снова сыграет в УПЛ. Правда это будут уже совсем иные "моряки", в составе которых стало куда больше молодых воспитанников киевского "Динамо".

В своей первой игре после возвращения, "Черноморец" сыграет против "Десны", которая сильно пострадала кадрово этим летом. Правда и нынешний состав "северян" может бороться за достойные места в УПЛ.

Смотрите матч первого тура УПЛ в воскресенье, 25-го июля, на канале "Футбол 1". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Десна" - "Черноморец" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Десна" - "Черноморец" на UA-Футбол >>

Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Десна" - "Черноморец".