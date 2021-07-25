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Десна - Черноморец: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Десна" - "Черноморец", украинская Премьер-лига, 25 июля 2021

Десна - Черноморец: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Черноморец

UA-Футбол
Новина українською

Спустя два года одесский "Черноморец" снова сыграет в УПЛ. Правда это будут уже совсем иные "моряки", в составе которых стало куда больше молодых воспитанников киевского "Динамо".

В своей первой игре после возвращения, "Черноморец" сыграет против "Десны", которая сильно пострадала кадрово этим летом. Правда и нынешний состав "северян" может бороться за достойные места в УПЛ.

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Смотрите матч первого тура УПЛ в воскресенье, 25-го июля, на канале "Футбол 1". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Десна" - "Черноморец" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Десна" - "Черноморец" на UA-Футбол >>

Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Десна" - "Черноморец".

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В статье: Десна (Чернигов) Черноморец (Одесса)
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Комментарии (3)
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Caballero (Fale town Fale state)
25.07.2021 в 12:21
Шикарне міжтериторіальне протистояння! Тисячолітній Чернігів проти тисячолітньої Однси-Хаджибея. Синьооке Полісся проти Чорного моря.
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alex.belogubko (одесса)
25.07.2021 в 10:57
Мороз --Григорчук за дверями проиграши ЧО не нужны
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LAZ E183 (Рига)
25.07.2021 в 12:37
Ще й як потрібні. Щоб показати, яким є Мороз і його склад. А Григорчуку навіщо повертатися?
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