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Десна - Черноморец: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Десна" - "Черноморец", украинская Премьер-лига, 25 июля 2021
Фото: ФК Черноморец
Спустя два года одесский "Черноморец" снова сыграет в УПЛ. Правда это будут уже совсем иные "моряки", в составе которых стало куда больше молодых воспитанников киевского "Динамо".
В своей первой игре после возвращения, "Черноморец" сыграет против "Десны", которая сильно пострадала кадрово этим летом. Правда и нынешний состав "северян" может бороться за достойные места в УПЛ.
Смотрите матч первого тура УПЛ в воскресенье, 25-го июля, на канале "Футбол 1". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "Тур онлайн".
Легальная интернет трансляция матча "Десна" - "Черноморец" будет доступна на платформе Oll.tv.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Десна" - "Черноморец"
Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Десна" - "Черноморец".
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