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Вирт об игре с Колосом: Я доволен дебютом
Первое очко в копилке
nkveres.com / Автор неизвестен
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт поделился эмоциями после первого матча обновленной команды ровенчан в УПЛ против "Колоса" (0:0):
"Знаете, все-таки было волнение. Команда за два года прошла такой путь к УПЛ, поэтому я доволен дебютом – игрой и результатом.
Хотя можно отметить, что у нас было голевых моментов, мы создали их больше. Да, реализация – есть над чем работать. Я и на установке говорил. Моментов может не быть много, но их нужно реализовывать", - сказал Вирт.
Отметим, что большинство игроков "Вереса" впервые выступают в Премьер Лиге. Среди футболистов ровенчан игровая практика в УПЛ была в Сергийчука, Клеца, Кучерова и братьев Пасичей.
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