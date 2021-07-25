Вирт об игре с Колосом: Я доволен дебютом

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт поделился эмоциями после первого матча обновленной команды ровенчан в УПЛ против "Колоса" (0:0):

"Знаете, все-таки было волнение. Команда за два года прошла такой путь к УПЛ, поэтому я доволен дебютом – игрой и результатом.

Хотя можно отметить, что у нас было голевых моментов, мы создали их больше. Да, реализация – есть над чем работать. Я и на установке говорил. Моментов может не быть много, но их нужно реализовывать", - сказал Вирт.