Борячук: Хочу стать не только лучшим бомбардиром команды, но и всего чемпионата

Нападающий львовского "Руха" Андрей Борячук поделился ожиданиями перед стартом сезона:

"Скажу откровенно, соскучился по футболу. Очень рад, что вскоре начнется чемпионат. Все с нетерпением ждут воскресного матча. Прошли путь, позади тяжелые сборы. Конечно, хотим стартовать с победы. Всегда ставим перед собой только самые высокие цели. Надо поднимать планку.

Хочу стать не только лучшим бомбардиром команды, но и всего чемпионата. Нет ничего невозможно, поэтому буду над этим работать. Да, у нас неудобный график - в первых пяти матчах лишь один играем дома. Но для нас это двойная мотивация подойти к игре в родных стенах с хорошим настроением. Для этого должны набирать очки на выезде. Будет нелегко, но мы ко всему готовы", - сказал Борячук.