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Борячук: Хочу стать не только лучшим бомбардиром команды, но и всего чемпионата
Амбициозно
Рух/Автор невідомий
Нападающий львовского "Руха" Андрей Борячук поделился ожиданиями перед стартом сезона:
"Скажу откровенно, соскучился по футболу. Очень рад, что вскоре начнется чемпионат. Все с нетерпением ждут воскресного матча. Прошли путь, позади тяжелые сборы. Конечно, хотим стартовать с победы. Всегда ставим перед собой только самые высокие цели. Надо поднимать планку.
Хочу стать не только лучшим бомбардиром команды, но и всего чемпионата. Нет ничего невозможно, поэтому буду над этим работать. Да, у нас неудобный график - в первых пяти матчах лишь один играем дома. Но для нас это двойная мотивация подойти к игре в родных стенах с хорошим настроением. Для этого должны набирать очки на выезде. Будет нелегко, но мы ко всему готовы", - сказал Борячук.
"Рух" начнет новый сезон матчем против "Металлиста-1925" в Харькове. Стартовый свисток поединка запланирован сегодня в 17:00.
Отметим, что Борячук в прошлом сезоне отметился двумя голами в 10 матчах. Андрей находится в "Рухе" на правах аренды из донецкого "Шахтера" до лета 2022-го года.
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