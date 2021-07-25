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Борячук: Хочу стать не только лучшим бомбардиром команды, но и всего чемпионата

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Амбициозно

Борячук: Хочу стать не только лучшим бомбардиром команды, но и всего чемпионата

Рух/Автор невідомий

Новина українською

Нападающий львовского "Руха" Андрей Борячук поделился ожиданиями перед стартом сезона:

"Скажу откровенно, соскучился по футболу. Очень рад, что вскоре начнется чемпионат. Все с нетерпением ждут воскресного матча. Прошли путь, позади тяжелые сборы. Конечно, хотим стартовать с победы. Всегда ставим перед собой только самые высокие цели. Надо поднимать планку.

Хочу стать не только лучшим бомбардиром команды, но и всего чемпионата. Нет ничего невозможно, поэтому буду над этим работать. Да, у нас неудобный график - в первых пяти матчах лишь один играем дома. Но для нас это двойная мотивация подойти к игре в родных стенах с хорошим настроением. Для этого должны набирать очки на выезде. Будет нелегко, но мы ко всему готовы", - сказал Борячук.

"Рух" начнет новый сезон матчем против "Металлиста-1925" в Харькове. Стартовый свисток поединка запланирован сегодня в 17:00.

Отметим, что Борячук в прошлом сезоне отметился двумя голами в 10 матчах. Андрей находится в "Рухе" на правах аренды из донецкого "Шахтера" до лета 2022-го года.

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В статье: Рух (Львов) Андрей Борячук
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Источник:
Рух

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Комментарии (3)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
25.07.2021 в 12:41
в граблях лучшим не станешь
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Ol-g (Одесса)
25.07.2021 в 12:33
Бутсу возьмёт.
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TarasLviv2019 (LVIV)
25.07.2021 в 11:57
Почни з першого голу, тоді будеш ті плани розказувати
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