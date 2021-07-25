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Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец
44 очень крутых кадра
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Роберто де Дзерби дебютировал в официальном матче на посту наставника "Шахтёра" с победы над "Ингульцом". По ходу первого тайма казалось, что разгрома не избежать, однако постепенно "горняки" сбросили темп и в конце игры даже пропустили один гол. Петровчане последней атакой могли даже сравнивать счёт, но немного не повезло.
Оценить атмосферу игры мы предлагаем вам благодаря не только отчёта или видео, но и фото нашего корреспондента Александра Приходько.
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