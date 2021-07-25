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Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец

Премьер-лига
(1 голосов)

44 очень крутых кадра

Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Роберто де Дзерби дебютировал в официальном матче на посту наставника "Шахтёра" с победы над "Ингульцом". По ходу первого тайма казалось, что разгрома не избежать, однако постепенно "горняки" сбросили темп и в конце игры даже пропустили один гол. Петровчане последней атакой могли даже сравнивать счёт, но немного не повезло.

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Оценить атмосферу игры мы предлагаем вам благодаря не только отчёта или видео, но и фото нашего корреспондента Александра Приходько.

Фотогалерея

Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 1Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 2Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 3Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 4Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 5Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 6Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 7Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 8Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 9Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 10Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 11Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 12Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 13Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 14Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 15Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 16Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 17Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 18Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 19Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 20Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 21Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 22Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 23Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 24Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 25Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 26Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 27Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 28Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 29Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 30Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 31Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 32Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 33Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 34Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 35Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 36Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 37Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 38Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 39Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 40Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 41Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 42Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 43Де Дзерби начинает с победы. ФОТОрепортаж с матча Шахтёр - Ингулец - фото 44
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В статье: Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (2)
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Ulrih84 (M-G)
25.07.2021 в 12:24
Шось фото маловато буде.
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0
0
СТОП крот (Киев)
25.07.2021 в 11:59
В Бразилии праздник. Выиграла народная команда
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