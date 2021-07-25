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Федорчук: Не смотрим на то, что Металлист 1925 - новичок чемпионата
Уважают соперника
fcrukh.com
Полузащитник львовского "Руха" Валерий Федорчук прокомментировал начало чемпионата в Украинской Премьер-лиге:
"В эти выходные стартует первый тур. В определенной степени, даже не верится. Были сложные сборы, мы все соскучились по официальным играм.
Настраиваемся на соперника в боевом настроении. Не смотрим на то, что "Металлист 1925" - новичок чемпионата. Это команда Премьер-лиги. Надо серьезно к ним готовиться. Уважаем соперника, но будем играть только на победу.
В УПЛ теперь 16 клубов. Думаю, это только на пользу. Все команды примерно равны. Нас ожидает интересный и непредсказуемый сезон", - сказал Федорчук.
Напомним, что "Металлист 1925" примет "Рух" сегодня на стадионе ОСК "Металлист" в Харькове. Стартовый свисток запланирован в 17:00.
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