Федорчук: Не смотрим на то, что Металлист 1925 - новичок чемпионата

Полузащитник львовского "Руха" Валерий Федорчук прокомментировал начало чемпионата в Украинской Премьер-лиге:

"В эти выходные стартует первый тур. В определенной степени, даже не верится. Были сложные сборы, мы все соскучились по официальным играм.

Настраиваемся на соперника в боевом настроении. Не смотрим на то, что "Металлист 1925" - новичок чемпионата. Это команда Премьер-лиги. Надо серьезно к ним готовиться. Уважаем соперника, но будем играть только на победу.

В УПЛ теперь 16 клубов. Думаю, это только на пользу. Все команды примерно равны. Нас ожидает интересный и непредсказуемый сезон", - сказал Федорчук.