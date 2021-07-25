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Федорчук: Не смотрим на то, что Металлист 1925 - новичок чемпионата

Премьер-лига
(1 голосов)

Уважают соперника

Федорчук: Не смотрим на то, что Металлист 1925 - новичок чемпионата

fcrukh.com

Новина українською

Полузащитник львовского "Руха" Валерий Федорчук прокомментировал начало чемпионата в Украинской Премьер-лиге:

"В эти выходные стартует первый тур. В определенной степени, даже не верится. Были сложные сборы, мы все соскучились по официальным играм.

Настраиваемся на соперника в боевом настроении. Не смотрим на то, что "Металлист 1925" - новичок чемпионата. Это команда Премьер-лиги. Надо серьезно к ним готовиться. Уважаем соперника, но будем играть только на победу.

В УПЛ теперь 16 клубов. Думаю, это только на пользу. Все команды примерно равны. Нас ожидает интересный и непредсказуемый сезон", - сказал Федорчук.

Напомним, что "Металлист 1925" примет "Рух" сегодня на стадионе ОСК "Металлист" в Харькове. Стартовый свисток запланирован в 17:00.

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В статье: Валерий Федорчук Рух (Львов) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Рух

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