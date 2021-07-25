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Де Дзерби: Коноплянка недавно приступил к тренировкам. Та же ситуация с Исмаили

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Тренер надеется на скорейшее восстановление своих подопечных

Де Дзерби: Коноплянка недавно приступил к тренировкам. Та же ситуация с Исмаили

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал о том, как себя чувствуют травмированные Евгений Коноплянка и Исмаили:

"Коноплянка длительный период времени был травмирован. Только недавно он приступил к тренировкам с нами в полном объеме, наравне с остальными.

Та же ситуация и по Исмаили. Я не могу вам гарантировать, что он вышел бы в стартовом составе. Но будь он здоров и в своих максимальных кондициях, безусловно, был бы частью нашей команды", – сказал Де Дзерби.

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В статье: Шахтер (Донецк) Исмаили Ингулец (Петрово) Роберто Де Дзерби
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Источник:
Сайт "Шахтера"

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Комментарии (2)
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Джин Тоник (R)
25.07.2021 в 16:00
Чего Коноплянку не отдать в Мариуполь?
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+1
-3
balamyt (Boston)
25.07.2021 в 16:10
Так лучше в аренду в Днепр1...поближе к дому
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+1
-1


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