Де Дзерби: Коноплянка недавно приступил к тренировкам. Та же ситуация с Исмаили

Наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал о том, как себя чувствуют травмированные Евгений Коноплянка и Исмаили:

"Коноплянка длительный период времени был травмирован. Только недавно он приступил к тренировкам с нами в полном объеме, наравне с остальными.

Та же ситуация и по Исмаили. Я не могу вам гарантировать, что он вышел бы в стартовом составе. Но будь он здоров и в своих максимальных кондициях, безусловно, был бы частью нашей команды", – сказал Де Дзерби.