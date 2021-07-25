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Де Дзерби: Коноплянка недавно приступил к тренировкам. Та же ситуация с Исмаили
Тренер надеется на скорейшее восстановление своих подопечных
Фото: ФК Шахтер
Наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал о том, как себя чувствуют травмированные Евгений Коноплянка и Исмаили:
"Коноплянка длительный период времени был травмирован. Только недавно он приступил к тренировкам с нами в полном объеме, наравне с остальными.
Та же ситуация и по Исмаили. Я не могу вам гарантировать, что он вышел бы в стартовом составе. Но будь он здоров и в своих максимальных кондициях, безусловно, был бы частью нашей команды", – сказал Де Дзерби.
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