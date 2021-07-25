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Ворскла - Днепр-1. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Ворскла - Днепр-1: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.07.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
vorskla.com.ua
Для "Ворсклы", в отличие от всех других команд УПЛ, это будет не первый официальный матч сезона. На неделе полтавчане провели первую серию противостояния второго квалификационного раунда Лиги конференций против КуПС. В четверг будет ответный матч, в котором "Ворскле" нужна только победа. Но перед тем – старт в чемпионате Украины.
Старт против непростого соперника. "Днепр-1" отлично провел вторую часть прошлого сезона, поэтому сейчас не без основания считается претендентом на третью позицию нового розыгрыша УПЛ. Интересно посмотреть, в каком состоянии к старту подойдет команда Йовичевича.
Матч состоится в понедельник, 26-го июля, 2021-го года в 19:30. Текстовую онлайн трансляцию обеспечит матч центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в соответствующем разделе на нашем сайте.
Прямая видеотрансляция поединка состоится в 19:30 на телеканале "Футбол 2". В Интернете матч можно будет увидеть на платформах, которые ретранслируют сигнал телеканалов "Футбол 1/2/3". Это Oll.tv, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и др. Все эти сервисы работают по подписке.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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