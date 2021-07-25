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Лавриненко: Шахтер стал играть более остро
Коуч оценил свою команду
Фото: ФК Ингулец
Наставник "Ингульца" Сергей Лавриненко дал комментарий после вчерашнего поединка с "Шахтером" (2:1):
"Если говорить о "Шахтере", который был в мае, и теперешний, то сейчас горняки на порядок сильнее, быстрее, мощнее. Самое главное, что бросается в глаза — очень быстрая работа с мячом. Горняки всегда отличались контролем, всегда доминировали, но этот контроль в большей степени был ради контроля. Сейчас же каждую атаку они стараются доводить до логического завершения — удара по воротам, прострела.
Шахтер стал играть более остро. Вы видели, что в середине поля они по-футбольному нас провоцировали, ждали, чтобы мы растянули первую линию обороны, а дальше сразу шла проникающая передача — и нас разворачивали лицом к своим воротам. Мы понимали, что так будет, поэтому терпели. Мы надеялись на контратаку, но не получилось. В этом в большей степени заслуга донетчан.
Если бы при счете 1:2 мы сравняли счет, то для нас это была бы сверхудача. На большее мог рассчитывать "Шахтер", он создал достаточно моментов, чтобы их реализовать. Где-то был фарт на стороне "Ингульца", где-то наш вратарь хорошо сыграл. Горняки были ближе к тому, чтобы забить третий гол, чем мы к ничьей", - сказал Лавриненко.
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