Металлист 1925 - Рух 2:1. Обзор матча и видео голов

Подопечные Валерия Кривенцова стартовали в элитном дивизионе Украины с победы - харьковчане в первом туре УПЛ сезона 2021/22 обыграли львовский "Рух" со счетом 2:1. Игроки "Металлиста 1925" сделали результат за первые 35 минут. В начале второй половины встречи Орест Кузык отыграл один мяч, но этого было мало.

Харьков. ОСК "Металлист"

Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Ассистенты: Александр Павлинов (Одесса), Виталий Сухин (Одесса)

Металлист 1925 - Рух 2:1

Голы: Юрий Батюшин 7, Дмитрий Крыськив 35 - Орест Кузык 50