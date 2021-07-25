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Металлист 1925 - Рух 2:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(3 голосов)

Успешный дебют харьковчан

Металлист 1925 - Рух 2:1. Обзор матча и видео голов

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

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Подопечные Валерия Кривенцова стартовали в элитном дивизионе Украины с победы - харьковчане в первом туре УПЛ сезона 2021/22 обыграли львовский "Рух" со счетом 2:1. Игроки "Металлиста 1925" сделали результат за первые 35 минут. В начале второй половины встречи Орест Кузык отыграл один мяч, но этого было мало.

Харьков. ОСК "Металлист"
Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)
Ассистенты: Александр Павлинов (Одесса), Виталий Сухин (Одесса)
Металлист 1925 - Рух 2:1
Голы: Юрий Батюшин 7, Дмитрий Крыськив 35 - Орест Кузык 50

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В статье: Рух (Львов) Металлист 1925 (Харьков)
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