Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сергей Билан стал спортивным директором Миная - СМИ
Клуб получил нового функционера
фото - ФК Минай
ФК "Минай" назначил нового спортивного директора. Им стал Сергей Билан, как сообщают СМИ.
В прошлом функционер имел должность тренера молодежной академии закарпатского клуба. В структуре команды он уже долгое время.
Также стало известно, что должность в "Минае" получит Михаил Кополовец, однако какую именно работу он будет выполнять, пока не уточняется.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:meta-ratings.com.ua
Популярное сейчас
- Олимпиада-2020. Медальный зачет. Китай берёт четвёртое золото, Корея уже в ТОП-4
- Металлист 1925: реальная конкуренция для Ярославского или ненужный груз для города?
- Олимпиада 2020: максимально полный календарь соревнований
- Цитаишвили и компания. Динамо отдало в аренду Черноморцу 12 игроков
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО
- Официально! Бондарь и Савина - муж и жена! ФОТО, ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...