Сергей Билан стал спортивным директором Миная - СМИ

ФК "Минай" назначил нового спортивного директора. Им стал Сергей Билан, как сообщают СМИ.

В прошлом функционер имел должность тренера молодежной академии закарпатского клуба. В структуре команды он уже долгое время.

Также стало известно, что должность в "Минае" получит Михаил Кополовец, однако какую именно работу он будет выполнять, пока не уточняется.