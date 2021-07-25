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Сергей Билан стал спортивным директором Миная - СМИ

Премьер-лига
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Клуб получил нового функционера

Сергей Билан стал спортивным директором Миная - СМИ

фото - ФК Минай

Новина українською

ФК "Минай" назначил нового спортивного директора. Им стал Сергей Билан, как сообщают СМИ.

В прошлом функционер имел должность тренера молодежной академии закарпатского клуба. В структуре команды он уже долгое время.

Также стало известно, что должность в "Минае" получит Михаил Кополовец, однако какую именно работу он будет выполнять, пока не уточняется.

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В статье: Василий Кобин Михаил Кополовец ФК Минай
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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