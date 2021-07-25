Результат есть, игра под вопросом. Динамо в спарринге обыграло турецкий Газиантеп

Динамо провело свой очередной товарищеский матч на сборе в Австрии. После того, как Вильярреал отменил матч с киевлянами из-за вспышки коронавируса в команде, киевляне в спешном порядке подыскали другого соперника, которым стал турецкий Газиантеп.

Динамо провело два тайма разными составами, и неудивительно, даже не смотря на обилие голов, что игра получилось рваной.

Динамо пропустило уже на 4-й минуте после удара со средней дистанции в ближний угол – вопросы к Бойко.

Впрочем, взвинтив темп в середине тайма киевляне вышли вперед еще до перерыва. Сначала Попов после навеса со штрафного перепрыгнул всех и вколотил головой мяч в сетку, а затем после прострела активного Сидклея Эрсой срезал мяч в свои ворота.

На второй тайм Луческу выпустил фактически новый состав, однако вторая половина началась для киевлян так же, как и первая. Не самый сильный удар Максима с острого угла снова, кажется, проспал кипер – на этот раз Бойко – так турки сравняли счет.

Впрочем, вскоре Кулач после прострела с метра затолкал мяч в ворота и снова выел киевлян вперед.

Счет 3:2 сохранился до конца матча. Обе команды выглядели уставшими и не форсировали течение поединка.

3:2, победа киевлян. Обилие голов, большинство которых было забито после ошибок обороняющихся, вряд ли может порадовать тренеров.

В целом, Динамо выглядело солиднее соперника, по праву победило, однако вопросы по игре остаются. Видно, что команда под нагрузками и выглядит тяжеловато.

Впрочем, до старта киевлян в УПЛ еще неделя, и этот параметр Луческу еще может подтянуть.

Динамо – Газиантеп 3:2

Голы: Попов (27), Эрсой (28, аг), Кулач (52) - Сагаль (4), Максим (49)

Динамо (1 тайм): Бойко, Миколенко, Попов, Сирота, Тымчик, Андриевский, Шапаренко, Леднев, Сидклей, Караваев, Гармаш

Динамо (2 тайм): Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Дубинчак, Шепелев, Андриевский (Антюх, 62), Родригес, де Пена, Буяльский, Кулач.