В одну Калитку. Десна - Черноморец 3:0

Рывок от полукруга штрафной к левой лицевой линии стал итогом второго гола Владислава Калитвинцева в ворота "Черноморца". Бывший "динамовец" по итогам части матчей первого тура вышел в лидеры бомбардирской гонки и вытащил на вершину свою команду. За разговорами об обороне "Десны", где людей сейчас не хватает количественно мы забываем, что нападение команды остаётся одним из лучших в лиге. Это и сыграло сегодня решающую роль.

"Десна" активно включилась в игру и сразу взяла мяч под свой контроль. У черниговчан в старте вышли новички, но в контексте "Черноморца" практически всех игроков можно называть опытными. У "моряков" в старте оказались шесть арендованных у "Динамо", плюс те, кто выводил команду в УПЛ. До последних дней сборов новобранцы приезжали на базу в Совиньоне к Юрию Морозу, поэтому очевидно, что команде нужно время сыграться. Ясно, что большинство - выходцы из структуры Академии "бело-синего" гранда Украины, однако Исаенко и Кучерук, например, прошлый сезон провели в "Колосе", Ванат пробовал свои силы в дубле "Динамо", Билошевский приехал транзитом через Киев из "Десны" и так далее, и так далее.

В общем, пока одесситы входили в игру, "деснянцы" атаковали, но где-то с середины тайма гости стали потихоньку отодвигать игру от своих ворот. Самим что-то серьёзное создать впереди не удавалось, однако хотя бы снять давление с Кучеруку получилось. И всё бы хорошо, но внезапно Билошевский решил, что не хочет играть против своей бывшей команды и за 39 минут устранился, заработав вторую жёлтую.

Это была точка невозврата. Даже принесение в жертву Авагимяна, который сегодня не вошёл в игру, с выходом в середину поля Дубко, не помогло.

Как и первую половину, "северяне" здорово начали второй тайм. Но если до перерыва подвела реализация и характер одесситов, которые смогли выстоять, то после 46-й минуты оборона самого морского клуба страны вместе с голкипером не устояла.

Гол №1: Калитвинцев с правой части штрафной пробил между ближней стойкой и голкипером.

Гол №2 практически тут же: Калитвинцев из полукруга штрафной низом круто пробил под стойку.

Спустя небольшой период времени гол №3: Завийский замкнул фланговую подачу Картушова.

Уже после второго гола "Десна" перестала играть и просто доигрывала, получая удовольствие от происходящего. "Черноморец" был полностью рассеянным. Только в последние минуты хозяева подарили возможность одесситам чуть поатаковать, но не спасти, а хотя бы поправить положение уже не было ни сил, играя больше тайма вдесятером, ни ментальной стойкости.

"Черноморец" мог рассчитывать сегодня на очки. Однако для этого нужно было не терять концентрацию в течение всех девяноста минут, чего от молодёжи ожидать проблематично. Команда с этим не справилась. Сейчас не будем забегать вперёд и говорить, что "моряки" однозначно худшие в лиге, однако опыта коллективу Юрия Мороза однозначно не хватает.

Завершу свой монолог тем же, о чём писал в начале: "Десна" здорово выглядела впереди и за счёт этого и выиграла матч. Однако по игре в обороне пока ещё вопросы есть. Что говорить, если не самый сложный соперник сегодня создавал проблемы Литовке и вполне мог рассчитывать на один забитый. Если Александр Рябоконь в новом сезоне надумал построить игру своей команды вокруг фразы "вы забьёте сколько можете, а мы сколько захотим", то черниговский проект обещает получиться самый интригующий среди всех 16 клубов элиты в нынешнем сезоне.

Украинская Премьер-лига. Первый тур

25 июля. Чернигов. Стадион имени Ю.Гагарина

Главный арбитр: Алексей Деревинский (Киев)

Десна - Черноморец 3:0

Голы: Калитвинцев 51, Калитвинцев 56, Завийский 80

Десна: Литовка - Цымбалюк, Сафронов (Жук 71), Селин, Арвеладзе, Тотовицкий, Калитвинцев, Картушов, Завийский, Безбородько (В.Волошин 81), Будковский (Шевцов 81)

Черноморец: Кучерук - Авагимян (Дубко 43), Билошевский, Вачиберадзе (Тлумак 58), Штогрин, Скорко, Мартыненко, Д.Кузык, Брагару (Исаенко 82), Ванат (Бугай 83), Михайленко

Предупреждения: Селин 35, Калитвинцев 50 - Билошевский 20, Авагимян 37, Ванат 78

Удаление: Билошевский 39 (вторая желтая)