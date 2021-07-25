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В одну Калитку. Десна - Черноморец 3:0

Премьер-лига
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(3 голосов)

"Десна" внезапно захватывает лидерство в УПЛ

В одну Калитку. Десна - Черноморец 3:0

Фото: ФК Десна/Автор неизвестен

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Рывок от полукруга штрафной к левой лицевой линии стал итогом второго гола Владислава Калитвинцева в ворота "Черноморца". Бывший "динамовец" по итогам части матчей первого тура вышел в лидеры бомбардирской гонки и вытащил на вершину свою команду. За разговорами об обороне "Десны", где людей сейчас не хватает количественно мы забываем, что нападение команды остаётся одним из лучших в лиге. Это и сыграло сегодня решающую роль.

"Десна" активно включилась в игру и сразу взяла мяч под свой контроль. У черниговчан в старте вышли новички, но в контексте "Черноморца" практически всех игроков можно называть опытными. У "моряков" в старте оказались шесть арендованных у "Динамо", плюс те, кто выводил команду в УПЛ. До последних дней сборов новобранцы приезжали на базу в Совиньоне к Юрию Морозу, поэтому очевидно, что команде нужно время сыграться. Ясно, что большинство - выходцы из структуры Академии "бело-синего" гранда Украины, однако Исаенко и Кучерук, например, прошлый сезон провели в "Колосе", Ванат пробовал свои силы в дубле "Динамо", Билошевский приехал транзитом через Киев из "Десны" и так далее, и так далее.

В общем, пока одесситы входили в игру, "деснянцы" атаковали, но где-то с середины тайма гости стали потихоньку отодвигать игру от своих ворот. Самим что-то серьёзное создать впереди не удавалось, однако хотя бы снять давление с Кучеруку получилось. И всё бы хорошо, но внезапно Билошевский решил, что не хочет играть против своей бывшей команды и за 39 минут устранился, заработав вторую жёлтую.

Это была точка невозврата. Даже принесение в жертву Авагимяна, который сегодня не вошёл в игру, с выходом в середину поля Дубко, не помогло.

Как и первую половину, "северяне" здорово начали второй тайм. Но если до перерыва подвела реализация и характер одесситов, которые смогли выстоять, то после 46-й минуты оборона самого морского клуба страны вместе с голкипером не устояла.

  • Гол №1: Калитвинцев с правой части штрафной пробил между ближней стойкой и голкипером.
  • Гол №2 практически тут же: Калитвинцев из полукруга штрафной низом круто пробил под стойку.
  • Спустя небольшой период времени гол №3: Завийский замкнул фланговую подачу Картушова.

Уже после второго гола "Десна" перестала играть и просто доигрывала, получая удовольствие от происходящего. "Черноморец" был полностью рассеянным. Только в последние минуты хозяева подарили возможность одесситам чуть поатаковать, но не спасти, а хотя бы поправить положение уже не было ни сил, играя больше тайма вдесятером, ни ментальной стойкости.

"Черноморец" мог рассчитывать сегодня на очки. Однако для этого нужно было не терять концентрацию в течение всех девяноста минут, чего от молодёжи ожидать проблематично. Команда с этим не справилась. Сейчас не будем забегать вперёд и говорить, что "моряки" однозначно худшие в лиге, однако опыта коллективу Юрия Мороза однозначно не хватает.

Завершу свой монолог тем же, о чём писал в начале: "Десна" здорово выглядела впереди и за счёт этого и выиграла матч. Однако по игре в обороне пока ещё вопросы есть. Что говорить, если не самый сложный соперник сегодня создавал проблемы Литовке и вполне мог рассчитывать на один забитый. Если Александр Рябоконь в новом сезоне надумал построить игру своей команды вокруг фразы "вы забьёте сколько можете, а мы сколько захотим", то черниговский проект обещает получиться самый интригующий среди всех 16 клубов элиты в нынешнем сезоне.

Украинская Премьер-лига. Первый тур
25 июля. Чернигов. Стадион имени Ю.Гагарина
Главный арбитр: Алексей Деревинский (Киев)
Десна - Черноморец 3:0
Голы: Калитвинцев 51, Калитвинцев 56, Завийский 80
Десна: Литовка - Цымбалюк, Сафронов (Жук 71), Селин, Арвеладзе, Тотовицкий, Калитвинцев, Картушов, Завийский, Безбородько (В.Волошин 81), Будковский (Шевцов 81)
Черноморец: Кучерук - Авагимян (Дубко 43), Билошевский, Вачиберадзе (Тлумак 58), Штогрин, Скорко, Мартыненко, Д.Кузык, Брагару (Исаенко 82), Ванат (Бугай 83), Михайленко
Предупреждения: Селин 35, Калитвинцев 50 - Билошевский 20, Авагимян 37, Ванат 78
Удаление: Билошевский 39 (вторая желтая)

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В статье: Владислав Калитвинцев Десна (Чернигов) Черноморец (Одесса)
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Комментарии (35)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.07.2021 в 22:50
Наступна на черзі Будка дубль Сх. Барселони.)
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0
0
дай миллион (Харьков)
25.07.2021 в 22:45
какое убогое зрелище этот укрофутбол это пипец
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.07.2021 в 22:48
Пенеха, козломордий троль
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0
0
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simargl (Чернигов)
25.07.2021 в 22:34
Не плохо сегодня Десна сыграла, но реализация хромает. Моментов не реализованных море, могли делать матч еще до удаления, а защита опять валидольная. Динамовскую молодёжь явно перехвалили. Про ту часть , что в Одессе пусть переживают те, кому они играют, а наши переволновались и чуть не привезли пару мячей. Спокойней ребята, без паники и все будет хорошо !!! Всех с заслуженной победой!!! На первом месте Десна еще не была в УПЛ, а тут такой нежданчик ))))
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+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
25.07.2021 в 22:34
Десна по состоянию на 1 тур занимает 1 место. Не на долго, конечно, но приятно)
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+1
0
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simargl (Чернигов)
25.07.2021 в 22:39
Посмотри таблицу на сайте ))))... у них ШД первый, ЧО - 12, а Десна аж четвёртая!!!... клоуны.
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0
-2
Acsakal (Kharkov)
25.07.2021 в 22:26
І що, жодного пенальті на користь Чорноморця не було? І як тепер далі жити?
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+2
-3
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alex.belogubko (одесса)
25.07.2021 в 21:53
Мороз не отгадал составом --надо ставить игроков ЧО кто играл в 1 лиге а потом пацанов на замену--Мороз за дверями стоит Григорчук ещё пару таких игр и передовай команду а сам иди тренеруй молодёжку- Ротаня давно надо менять --там твоё место
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+4
-4
Dimka26 (Чернигов)
25.07.2021 в 22:00
ты смотри, наговоришь что Ротаня тренером Черноморца поставят)
Ответить
+8
0
prockop4uck (Киев)
25.07.2021 в 22:15
+1
0
vadikk (Odessa)
25.07.2021 в 21:48
А киевский физрук в курсе,шо в Одессе тренер может и по морде получить.
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+4
-4
Dimka26 (Чернигов)
25.07.2021 в 21:50
лучше тогда уже Климову бить
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+9
-1
ruobosru (воркута)
25.07.2021 в 21:45
не пойму климов решил вернуть Черноморец в первую лигу??? одного дятла назначил другой удалился третий пустил пенку(первый гол) . вот это киев подсобил понимаю...
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+5
-5
surzhik (Чернігів)
25.07.2021 в 21:43
Десна з перемогою, захист турбує, потрібен високий центральний захісник, більш класний суперник не пробачить
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+2
-1
Djon (Киев)
25.07.2021 в 21:41
Мої вітання Десні! Молодці! А вот кілька згнила.
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+3
-3
Кот-Философ (Черкаси)
25.07.2021 в 21:39
хто зна, якби не вилучення, може б і не програли, Ванат піжон, міг забивати
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+3
-3
Dimka26 (Чернигов)
25.07.2021 в 21:37
Пока что Десна лучше всех смотрелась в этом туре. Все остальные вяло смотрелись или средне.
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+1
0
аалекс ( Крым)
25.07.2021 в 21:40
Не преувеличивай, тем более, что Черноморец выглядел слабовато. Десну с заслуженной победой.
Ответить
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
25.07.2021 в 21:47
Ну давай так. А кого бы еще можно было выделить? Шахтер? Ну да. Они хорошо владели мячем, но концовку сыграли валидольно. Хотя, как по мне, Ингулец не лучше смотрится Черика сейчас, хоть и не играет молодняком. Они вчера не могли даже атаку нормально организовать.
0
0
avatar
Bush_Dima (Чернігів)
25.07.2021 в 21:43
Тьоска, ми більшу половину гри грали в більшості проти новачка УПЛ. Не треба поспішати з висновками
Ответить
+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
25.07.2021 в 21:45
Я же сказала в первом туре) ну и Десна заслуженно удаление заработала. Игроки не успевали за темпом.
+1
0
avatar
Bush_Dima (Чернігів)
25.07.2021 в 21:52
А, ну так )
0
0
avatar
Bush_Dima (Чернігів)
25.07.2021 в 21:29
Ну що - приємно здивували! Є надія, що зможуть поборотися за єврокубки.
Ответить
+5
0
НикНиколаев (Минск)
25.07.2021 в 21:26
С победой! Защиты нет, работать.
Ответить
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
25.07.2021 в 21:26
искать кадры
Ответить
+1
0
surzhik (Чернігів)
25.07.2021 в 21:44
терміново потрібен високий центральний захісник
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
25.07.2021 в 21:48
Такой как Альюн?))
0
0
surzhik (Чернігів)
25.07.2021 в 21:54
Такий як Гітченко
0
0
Джин Тоник (R)
25.07.2021 в 21:25
Умницы!!!!Десна-красавцы!!!Черноарендовцу еще нужно пару лет побыть в 1 лиге,они не готовы пока.Калитвенцев ТОП!!!Удачи Десне Дальше!!!
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+5
-7
dmitroj88
25.07.2021 в 21:25
Нужно было не только своих футболистов отправлять в аренду, но и судью. У Медведчука кровавых денег хватает.
Ответить
+4
-8
Dimka26 (Чернигов)
25.07.2021 в 21:25
Оказывается Белошевский до сих пор в аренде у Десны. Только выступает от клуба на удаленке в Черноморце))
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+3
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.07.2021 в 21:24
Отлично! Десна понравилась!
Ответить
+3
-6
Dimka26 (Чернигов)
25.07.2021 в 21:23
Давно такой атакующей Десны не видедл.
Ответить
+5
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.07.2021 в 21:23
Не мог и представить себе, что буду рад разгрому Черноморцу.......
Ответить
+5
-6
Dimka26 (Чернигов)
25.07.2021 в 21:22
Жыве Десна!! Ловка жыве!
Ответить
+5
-3


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