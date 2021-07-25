Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В одну Калитку. Десна - Черноморец 3:0
"Десна" внезапно захватывает лидерство в УПЛ
Фото: ФК Десна/Автор неизвестен
Рывок от полукруга штрафной к левой лицевой линии стал итогом второго гола Владислава Калитвинцева в ворота "Черноморца". Бывший "динамовец" по итогам части матчей первого тура вышел в лидеры бомбардирской гонки и вытащил на вершину свою команду. За разговорами об обороне "Десны", где людей сейчас не хватает количественно мы забываем, что нападение команды остаётся одним из лучших в лиге. Это и сыграло сегодня решающую роль.
"Десна" активно включилась в игру и сразу взяла мяч под свой контроль. У черниговчан в старте вышли новички, но в контексте "Черноморца" практически всех игроков можно называть опытными. У "моряков" в старте оказались шесть арендованных у "Динамо", плюс те, кто выводил команду в УПЛ. До последних дней сборов новобранцы приезжали на базу в Совиньоне к Юрию Морозу, поэтому очевидно, что команде нужно время сыграться. Ясно, что большинство - выходцы из структуры Академии "бело-синего" гранда Украины, однако Исаенко и Кучерук, например, прошлый сезон провели в "Колосе", Ванат пробовал свои силы в дубле "Динамо", Билошевский приехал транзитом через Киев из "Десны" и так далее, и так далее.
В общем, пока одесситы входили в игру, "деснянцы" атаковали, но где-то с середины тайма гости стали потихоньку отодвигать игру от своих ворот. Самим что-то серьёзное создать впереди не удавалось, однако хотя бы снять давление с Кучеруку получилось. И всё бы хорошо, но внезапно Билошевский решил, что не хочет играть против своей бывшей команды и за 39 минут устранился, заработав вторую жёлтую.
Это была точка невозврата. Даже принесение в жертву Авагимяна, который сегодня не вошёл в игру, с выходом в середину поля Дубко, не помогло.
Как и первую половину, "северяне" здорово начали второй тайм. Но если до перерыва подвела реализация и характер одесситов, которые смогли выстоять, то после 46-й минуты оборона самого морского клуба страны вместе с голкипером не устояла.
- Гол №1: Калитвинцев с правой части штрафной пробил между ближней стойкой и голкипером.
- Гол №2 практически тут же: Калитвинцев из полукруга штрафной низом круто пробил под стойку.
- Спустя небольшой период времени гол №3: Завийский замкнул фланговую подачу Картушова.
Уже после второго гола "Десна" перестала играть и просто доигрывала, получая удовольствие от происходящего. "Черноморец" был полностью рассеянным. Только в последние минуты хозяева подарили возможность одесситам чуть поатаковать, но не спасти, а хотя бы поправить положение уже не было ни сил, играя больше тайма вдесятером, ни ментальной стойкости.
"Черноморец" мог рассчитывать сегодня на очки. Однако для этого нужно было не терять концентрацию в течение всех девяноста минут, чего от молодёжи ожидать проблематично. Команда с этим не справилась. Сейчас не будем забегать вперёд и говорить, что "моряки" однозначно худшие в лиге, однако опыта коллективу Юрия Мороза однозначно не хватает.
Завершу свой монолог тем же, о чём писал в начале: "Десна" здорово выглядела впереди и за счёт этого и выиграла матч. Однако по игре в обороне пока ещё вопросы есть. Что говорить, если не самый сложный соперник сегодня создавал проблемы Литовке и вполне мог рассчитывать на один забитый. Если Александр Рябоконь в новом сезоне надумал построить игру своей команды вокруг фразы "вы забьёте сколько можете, а мы сколько захотим", то черниговский проект обещает получиться самый интригующий среди всех 16 клубов элиты в нынешнем сезоне.
Украинская Премьер-лига. Первый тур
25 июля. Чернигов. Стадион имени Ю.Гагарина
Главный арбитр: Алексей Деревинский (Киев)
Десна - Черноморец 3:0
Голы: Калитвинцев 51, Калитвинцев 56, Завийский 80
Десна: Литовка - Цымбалюк, Сафронов (Жук 71), Селин, Арвеладзе, Тотовицкий, Калитвинцев, Картушов, Завийский, Безбородько (В.Волошин 81), Будковский (Шевцов 81)
Черноморец: Кучерук - Авагимян (Дубко 43), Билошевский, Вачиберадзе (Тлумак 58), Штогрин, Скорко, Мартыненко, Д.Кузык, Брагару (Исаенко 82), Ванат (Бугай 83), Михайленко
Предупреждения: Селин 35, Калитвинцев 50 - Билошевский 20, Авагимян 37, Ванат 78
Удаление: Билошевский 39 (вторая желтая)
Популярное сейчас
- 12 арендованных, конфликт с фанами и легендарный капитан. С чем Черноморец возвращается в УПЛ
- Элина Свитолина успешно стартовала на Олимпиаде 2020
- Барселона разорвала контракт с игроком письмом на электронную почту
- Стало известно, кто кроме Бенито и Супряги досрочно покинул сборы Динамо
- Алиев снял новый трэш-клип. Про УАФ, Лучи и Баранку. Осторожно, ненормативная лексика!
- Даша Савина и Валерий Бондарь устроили предсвадебную фотосессию на Олимпийском