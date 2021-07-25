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Десна - Черноморец 3:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Уверенная победа черниговчан

Десна - Черноморец 3:0. Обзор матча и видео голов

Фото: ФК Десна/Автор неизвестен

Новина українською

Подопечные Юрия Мороза не сумели триумфально вернуться в элитный дивизион Украины и разгромно уступили команде Александра Рябоконя. Все голы в поединке пришлись на второй тайм: сначала за 5 минут хавбек черниговчан Владислав Калитвинцев дважды расписался в воротах "моряков", а на 80-й минуте Тарас Завийский поставил финальную точку.

Украинская Премьер-лига. Первый тур
25 июля. Чернигов. Стадион имени Ю.Гагарина
Главный арбитр: Алексей Деревинский (Киев)
Десна - Черноморец 3:0
Голы: Калитвинцев 51, Калитвинцев 56, Завийский 80

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В статье: Десна (Чернигов) Черноморец (Одесса)
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Комментарии (5)
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kukarekin (Одесса)
25.07.2021 в 22:25
После 4-5 тура эти пацаны ещё себя покажут. Сегодня все сложилось не так. Им нужно освоиться немного
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+1
0
aleks68
25.07.2021 в 22:26
полечи голову любитель лаптей
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0
-1
rjhxb61@ukr.net (киев)
25.07.2021 в 22:17
Больше тайма Десна играла в большинстве, поэтому не стоит серьезно оценивать силу одних или слабость других.
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0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
25.07.2021 в 21:55
игры не было пацаны боялись
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+1
0
mara1971 (Одесса)
25.07.2021 в 21:51
Свершилось чудо, больше трёх не получать, а то Суркисы будут ругаться!
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0


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