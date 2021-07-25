Десна - Черноморец 3:0. Обзор матча и видео голов

Подопечные Юрия Мороза не сумели триумфально вернуться в элитный дивизион Украины и разгромно уступили команде Александра Рябоконя. Все голы в поединке пришлись на второй тайм: сначала за 5 минут хавбек черниговчан Владислав Калитвинцев дважды расписался в воротах "моряков", а на 80-й минуте Тарас Завийский поставил финальную точку.

Украинская Премьер-лига. Первый тур

25 июля. Чернигов. Стадион имени Ю.Гагарина

Главный арбитр: Алексей Деревинский (Киев)

Десна - Черноморец 3:0

Голы: Калитвинцев 51, Калитвинцев 56, Завийский 80