Федык: Мы сами себе забили два гола в игре с Металлистом 1925

Главный тренер львовского "Руха" Иван Федык прокомментировал поражение от "Металлиста 1925" в матче 1-го тура УПЛ.

"Металлист-1925" очень хотел победить. Это было видно. Мы сами себе забили два гола. После этого уже было тяжело отыграться.