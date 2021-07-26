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Федык: Мы сами себе забили два гола в игре с Металлистом 1925
Коуч львовян подвел итоги поражения от харьковчан
Фото: ФК Рух
Главный тренер львовского "Руха" Иван Федык прокомментировал
"Металлист-1925" очень хотел победить. Это было видно. Мы сами себе забили два гола. После этого уже было тяжело отыграться.
Гол в первом тайме, тем более два – меняют план на матч. Мы пробовали отыграться, но не получилось", – рассказал Федык.
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Источник:Футбол 1/2/3
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26.07.2021 в 00:36
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