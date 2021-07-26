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Федык: Мы сами себе забили два гола в игре с Металлистом 1925

Премьер-лига
(1 голосов)

Коуч львовян подвел итоги поражения от харьковчан

Федык: Мы сами себе забили два гола в игре с Металлистом 1925

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер львовского "Руха" Иван Федык прокомментировал поражение от "Металлиста 1925" в матче 1-го тура УПЛ.

"Металлист-1925" очень хотел победить. Это было видно. Мы сами себе забили два гола. После этого уже было тяжело отыграться.

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Гол в первом тайме, тем более два – меняют план на матч. Мы пробовали отыграться, но не получилось", – рассказал Федык.

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В статье: Рух (Львов) Металлист 1925 (Харьков) Иван Федык
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Источник:
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Комментарии (1)
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ruobosru (воркута)
26.07.2021 в 00:36
не было автоголов - не ври. 1925 с победой. очень даже заслуженной
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