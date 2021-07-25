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Заря - ФК Александрия 0:1. Обзор матча и видео гола
Подопечные Скрипника уступают дома
ФК "Заря" / Автор неизвестен
В матче первого тура УПЛ "Александрия" на выезде минимально обыграла луганскую "Зарю". Единственный мяч в игре забил хавбек гостей Иван Калюжный - на 40-й минуте встречи.
Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"
Арбитр в поле: Владимир Новохатний (Киев)
Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Александр Жуков (Харьков)
Гол: Иван Калюжный 40
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