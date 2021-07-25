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Заря - ФК Александрия 0:1. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
(1 голосов)

Подопечные Скрипника уступают дома

Заря - ФК Александрия 0:1. Обзор матча и видео гола

ФК "Заря" / Автор неизвестен

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В матче первого тура УПЛ "Александрия" на выезде минимально обыграла луганскую "Зарю". Единственный мяч в игре забил хавбек гостей Иван Калюжный - на 40-й минуте встречи.

Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"
Арбитр в поле: Владимир Новохатний (Киев)
Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Александр Жуков (Харьков)
"Заря" - ФК "Александрия" 0:1
Гол: Иван Калюжный 40

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В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия
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