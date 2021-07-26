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Основной форвард Металлиста 1925 выбыл почти на полгода

Премьер-лига
(1 голосов)

Получил травму в поединке с "Рухом"

Основной форвард Металлиста 1925 выбыл почти на полгода

Металлист 1925

Новина українською

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов рассказал о травме нападающего своей команды Виталия Пономаря, которую он получил в матче 1-го тура УПЛ против "Руха" (2:1).

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"Травма Пономаря? Уже сообщили врачи, что у него разрыв ахиллова сухожилия, это около 4-5 месяцев восстановления. Виталий – наш основной нападающий. Неутешительный диагноз".

"Мы работаем над трансфером нового основного форварда. Я уже говорил, что у нас эта позиция была приоритетной в межсезонье. Мы еще, когда уходили в отпуск, поставили себе такую цель. У нас было несколько хороших кандидатов. Однако мы, к сожалению, не смогли их привезти в Харьков в силу разных обстоятельства. Правда, я вам обещаю – мы возьмем нападающего".

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В статье: Валерий Кривенцов Рух (Львов) Виталий Пономарь Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
metalist1925.com

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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
26.07.2021 в 12:15
Там вроде Жека Селезнев хочет доказать, что он не алкаш, можно перехватить у Миная))
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