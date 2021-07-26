Основной форвард Металлиста 1925 выбыл почти на полгода

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов рассказал о травме нападающего своей команды Виталия Пономаря, которую он получил в матче 1-го тура УПЛ против "Руха" (2:1).

"Мы работаем над трансфером нового основного форварда. Я уже говорил, что у нас эта позиция была приоритетной в межсезонье. Мы еще, когда уходили в отпуск, поставили себе такую цель. У нас было несколько хороших кандидатов. Однако мы, к сожалению, не смогли их привезти в Харьков в силу разных обстоятельства. Правда, я вам обещаю – мы возьмем нападающего".