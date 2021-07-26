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Основной форвард Металлиста 1925 выбыл почти на полгода
Получил травму в поединке с "Рухом"
Металлист 1925
Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов рассказал о травме нападающего своей команды Виталия Пономаря, которую он получил в матче 1-го тура УПЛ против "Руха" (2:1).
"Травма Пономаря? Уже сообщили врачи, что у него разрыв ахиллова сухожилия, это около 4-5 месяцев восстановления. Виталий – наш основной нападающий. Неутешительный диагноз".
"Мы работаем над трансфером нового основного форварда. Я уже говорил, что у нас эта позиция была приоритетной в межсезонье. Мы еще, когда уходили в отпуск, поставили себе такую цель. У нас было несколько хороших кандидатов. Однако мы, к сожалению, не смогли их привезти в Харьков в силу разных обстоятельства. Правда, я вам обещаю – мы возьмем нападающего".
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