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Динамо - Газиантеп 3:2. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Смотреть видео обзор товарищеского матча Динамо - Газиантеп, 25 июля 2021

Динамо - Газиантеп 3:2. Видео голов и обзор матча

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Динамо - Газиантеп, которым киевляне завершили подготовительные сборы к новому сезону. Бело-синие пропустили уже на четвертой минуте, но еще в первом тайме отыгрались и вышли вперед. Сразу после перерыва соперник сравнял счет, однако гол Кулача оказался решающим.

Контрольный матч
Динамо - Газиантеп 3:2
Голы: Попов (27), Эрсой (28, аг), Кулач (52) - Сагал (4), Максим (49)

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В статье: Контрольные матчи Динамо (Киев) Владислав Кулач Газиантеп ББ (Турция) Денис Попов
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