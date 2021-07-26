Динамо - Газиантеп 3:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Динамо - Газиантеп, которым киевляне завершили подготовительные сборы к новому сезону. Бело-синие пропустили уже на четвертой минуте, но еще в первом тайме отыгрались и вышли вперед. Сразу после перерыва соперник сравнял счет, однако гол Кулача оказался решающим.

Контрольный матч

Динамо - Газиантеп 3:2

Голы: Попов (27), Эрсой (28, аг), Кулач (52) - Сагал (4), Максим (49)