Александр Рябоконь и Юрий Мороз оценили игру своих команд в матче Десна – Черноморец

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь в интервью Футбол NEWS оценил игру команды в матче 1-го тура УПЛ против "Черноморца" (3:0). Наставник одесситов Юрий Мороз также прокомментировал выступление своих подопечных.

"Вся линия атаки – лидеры. Это Калитвинцев, Тотовицкий, Будковский, Картушов. Сегодня их хорошо поддерживал Завийский. Мне кажется, Селин со старта правильно интегрировался в коллектив и в игру", – отметил Рябоконь.

"Соперник был силен. Опытная хорошая команда во втором тайме преподнесла нам хороший урок во всем – в понимании, движении, контроле мяча. У нас команда молодая, сегодня она только строится. Будем делать выводы, говорить в раздевалке, что, может, молодежь должна забыть, что она молодая. Должны выходить на поле и хотя бы не уступать в борьбе, скорости", – посетовал Мороз.