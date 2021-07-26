  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александр Рябоконь и Юрий Мороз оценили игру своих команд в матче Десна – Черноморец
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александр Рябоконь и Юрий Мороз оценили игру своих команд в матче Десна – Черноморец

Премьер-лига
(1 голосов)

Один рассыпался в комплиментах, другой отметил провальный старт

Александр Рябоконь и Юрий Мороз оценили игру своих команд в матче Десна – Черноморец

Десна, Черноморец

Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь в интервью Футбол NEWS оценил игру команды в матче 1-го тура УПЛ против "Черноморца" (3:0). Наставник одесситов Юрий Мороз также прокомментировал выступление своих подопечных.

"Вся линия атаки – лидеры. Это Калитвинцев, Тотовицкий, Будковский, Картушов. Сегодня их хорошо поддерживал Завийский. Мне кажется, Селин со старта правильно интегрировался в коллектив и в игру", – отметил Рябоконь.

"Соперник был силен. Опытная хорошая команда во втором тайме преподнесла нам хороший урок во всем – в понимании, движении, контроле мяча. У нас команда молодая, сегодня она только строится. Будем делать выводы, говорить в раздевалке, что, может, молодежь должна забыть, что она молодая. Должны выходить на поле и хотя бы не уступать в борьбе, скорости", – посетовал Мороз.

Читайте такжеДесна - Черноморец 3:0. Обзор матча и видео голов

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Мороз Десна (Чернигов) Черноморец (Одесса) Александр Рябоконь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
footballua.tv

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...