Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Александрии о победе над Зарей: У нас был фарт
Комментарий от автора мини-сенсации
фото - ФК Зоря
Главный тренер "Александрии" Юрий Гура прокомментировал победу своей команды над луганской "Зарей" в первом туре чемпионата Украины.
- Команда боролась от начала и до конца против сильного соперника. Всё было сделано за счёт мастерства или везение тоже помогло?
- Я, думаю, что везение помогло. Моменты у "Зари" были приличные. Можно сказать у нас сегодня был фарт. Соперник очень сильный, тем более бронзовый призёр, будет представлять нашу страну на Еврокубках.
- Забили гол " в раздевалку". Что вы сказали ребятам в перерыве, чтобы они не расслабились?
- Сказал, что не нужно садиться в оборону. Мы ожидали выход Александра Гладкого после перерыва, но он вышел позже. Я дал цель игрокам, чтобы они не садились глубоко, ведь могли быть в таком случае серьёзные решения от соперника.
Напомним, победу "Александрии" принес точный удар Ивана Калюжного.
Популярное сейчас
- Основной форвард Металлиста 1925 выбыл почти на полгода
- Середа и Сербин – в топ-6 на Олимпиаде в Токио
- Олимпиада 2020: максимально полный календарь соревнований
- Стало известно, почему Динамо до сих пор не договорилось с Рамиресом - СМИ
- Алиев снял новый трэш-клип. Про УАФ, Лучи и Баранку. Осторожно, ненормативная лексика!
- Даша Савина и Валерий Бондарь устроили предсвадебную фотосессию на Олимпийском