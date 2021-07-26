Тренер Александрии о победе над Зарей: У нас был фарт

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура прокомментировал победу своей команды над луганской "Зарей" в первом туре чемпионата Украины.

- Команда боролась от начала и до конца против сильного соперника. Всё было сделано за счёт мастерства или везение тоже помогло?

- Я, думаю, что везение помогло. Моменты у "Зари" были приличные. Можно сказать у нас сегодня был фарт. Соперник очень сильный, тем более бронзовый призёр, будет представлять нашу страну на Еврокубках.

- Забили гол " в раздевалку". Что вы сказали ребятам в перерыве, чтобы они не расслабились?

- Сказал, что не нужно садиться в оборону. Мы ожидали выход Александра Гладкого после перерыва, но он вышел позже. Я дал цель игрокам, чтобы они не садились глубоко, ведь могли быть в таком случае серьёзные решения от соперника.

Напомним, победу "Александрии" принес точный удар Ивана Калюжного.